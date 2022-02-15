Хакери атакували "Дію" та найбільші банки України: деталі

Фахівці намагаються відбитися від спроб зруйнувати систему

Вівторок, 15 лютого, став днем однієї з найбільших атак хакерів на різні українські ресурси. Першими наслідки на собі відчули "Приват" та "Ощадбанк", проте вже незабаром з’явилася інформація про "постраждалих" Monobank, а також ресурс "Дія".

Подробиці повідомляє "Телеграф".

За інформацією творця Monobank Олега Гороховського, перші спроби "хакнути" систему фінустанови розпочалися вже після атак на "Приват", "Ощад", "Альфу" та "А-банк".

"Зараз […] пішли до нас масовані запити із вузла в Нідерландах", — зазначив фахівець, наголосивши, що за ситуацією стежать дуже пильно.

Також Гороховський попередив клієнтів про можливе тимчасове відключення можливості перекидати гроші за кордон. На такий крок банк може піти у разі серйозних DDoS-атак.

Поки що проблеми з використанням карт Monobank спостерігаються лише в окремих випадках. Більшість клієнтів банку все ще можуть здійснювати фінансові операції.

До того ж майже нормалізувалася робота "ПриватБанку" та "Альфи".

Напад на "Дію" голова Мінцифри Михайло Федоров назвав очікуваним. Розповів він і про те, що спочатку хакерські запити надходять до України з Росії та Китаю.

"Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже з Чехії та Узбекистану", — розповів чиновник.

За його словами, другу спробу вторгнутися на портал також успішно зупинили, при цьому не додавши українцям проблем із сервісом.

"Працюємо під постійним тиском та провокаціями, але максимально мобілізовані та сконцентровані", — акцентував увагу Федоров.

Нагадаємо, що раніше українці скаржилися на проблеми мобільного оператора "Київстар". Абонентам не вдавалося здійснити ні вхідний, ні вихідний дзвінок. При цьому інтернет на сім-карті працював справно.