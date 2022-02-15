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Україна зазнала масштабної кібератаки: які сервіси не працюють

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Хакери протягом доби тероризують окремі сайти Новина оновлена 15 лютого 2022, 18:48
Хакери протягом доби тероризують окремі сайти

Влада не виключає ймовірну причетність росіян до подібних проблем

Ввечері вівторка, 15 лютого, в Україні одночасно "лягли" сервіси кількох вітчизняних банків, а також офіційні сайти Збройних Сил України та Міністерства оборони.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

Серйозні проблеми у роботі "ПриватБанку" почали фіксуватися після 17:00. Деякі клієнти скаржилися на збої банкоматів, кас, а також на відсутність можливості здійснювати фіноперації через "Приват24".

Трохи пізніше стало відомо і про збої в Ощадбанку, які посилилися порівняно з ранковими підвисаннями системи.

Після появи повідомлень про складнощі у фінансових установах стало відомо і про перебої у роботі вебресурсів ЗСУ та Міноборони.

Плашка на сайті Міноборони
Плашка на сайті Міноборони
Сайт ЗСУ
Сайт ЗСУ

У Центрі стратегічних комунікацій зазначають, що на "Приват" протягом останньої доби відбуваються спрямовані DDoS-атаки. При цьому в банку переконані, що фінанси клієнтів залишаться в цілості та безпеці, команді лише необхідно налагодити роботу сервісів.

"Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже, за великим рахунком, його агресивні плани не спрацьовують", — припустили у відомстві.

Попри те, що кіберфахівці зараз займаються вирішенням проблем, поки невідомо, коли все остаточно прийде в норму.

До речі, раніше українці масово скаржилися на проблеми у роботі мобільного оператора "Київстар". У якийсь момент абоненти не могли зателефонувати або прийняти дзвінок, вільно користуючись інтернетом.

Теги:
#Україна #ПриватБанк #Міноборони #Ощадбанк #Кібератака #Збої #ЗСУ
Хакери протягом доби тероризують окремі сайти
Україна
Україна зазнала масштабної кібератаки: які сервіси не працюють
Дата публікації
Дата публікації
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Хакери протягом доби тероризують окремі сайти
Україна зазнала масштабної кібератаки: які сервіси не працюють
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