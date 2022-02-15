Украина подверглась масштабной кибератаке: какие сервисы не работают

Власти не исключают вероятную причастность россиян к подобным проблемам

Вечером вторника, 15 февраля, в Украине одновременно "легли" сервисы нескольких отечественных банков, а также официальные сайты Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности.

Серьезные проблемы в работе "ПриватБанка" начали фиксироваться после 17:00. Некоторые клиенты жаловались на сбои банкоматов, касс, а также отсутствие возможности совершать финоперации через "Приват24".

Чуть позже стало известно и о сбоях в "Ощадбанке", которые усилились по сравнению с утренними "подвисаниями" системы.

После появления сообщений о сложностях в финансовых учреждениях стало известно и о перебоях в работе вэб-ресурсов ВСУ и Минобороны.

Плашка на сайте Минобороны

Сайт ВСУ

В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что на "Приват" на протяжении всех последних суток совершаются направленные DDoS-атаки. При этом в банке убеждены, что финансы клиентов останутся в целости и сохранности, команде лишь нужно отладить работу сервисов.

"Не исключено, что агрессор прибегнул к тактику мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", — предположили в ведомстве.

Несмотря на то, что кибер-специалисты сейчас занимаются решением проблем, пока неизвестно, когда все окончательно придет в норму.

К слову, ранее украинцы массово жаловались на проблемы в работе мобильного оператора "Киевстар". В какой-то момент абоненты не могли позвонить или принять звонок, при этом свободно пользуясь интернетом.