В работе "Приватбанка" масштабные сбои: что известно

Массовые проблемы начались после пяти вечера

Вторник, 15 февраля, принес неприятности клиентам "ПриватБанка". Начиная с 17:00, многие украинцы не могут перечислить или получить деньги в "Приват24", также какое-то время не работали банкоматы.

Подробности сообщает "Телеграф".

Приложение "Приват24" совершенно не функционирует. При попытке зайти в него программа долго думает, прежде чем выдать не слишком обнадеживающее оповещение.

"Ошибка выполнения операции. Пожалуйста, повторите позже", — сообщает система.

Приват24 "виснет"

Если же приложение все же "дошло" до стадии демонстрации карт, будьте готовы не увидеть количества денег на них — эти данные временно не отображаются.

Оповещение от "ПриватБанка"

Отметим, что пока официальной реакции самого банка не было ни на официальном сайте, ни в соцсетях. Однако именно в последних украинцы щедро делятся своим впечатлением от попыток воспользоваться сервисами "Привата".

Некоторые даже успели столкнуться с проблемами в работе банкоматов и касс в отделениях финучреждения.

Также сообщается, будто бы вечерний сбой — уже второй за сутки. Первый якобы фиксировался около двух часов дня, но не продлился слишком долго.

Информации о проблемах с оплатой картой пока не поступало.

Отметим, что с утра 15 февраля трудности в работе наблюдались и в "Ощадбанке". Не работали банкоматы, отсутствовала возможность расплатиться картой и т.п.

Напомним, что ранее украинцы жаловались на серьезные проблемы в мобильной сети оператора "Киевстар". Как писал "Телеграф", напрочь отсутствовала возможность звонить или принимать звонки. При этом интернет работал без перебоев.