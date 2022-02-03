Укр

Абоненты "Киевстар" жалуются на серьезный сбой: не могут звонить и принимать звонки

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Пока в "Киевстаре" отсутствует возможность позвонить Новость обновлена 03 февраля 2022, 10:48
Пока в "Киевстаре" отсутствует возможность позвонить

Мобильный интернет от оператора при этом продолжает работать

В четверг, 3 февраля, абоненты мобильного оператора "Киевстар" по всей Украине жалуются на проблемы со связью. В частности отсутствует возможность совершить или принять входящий звонок, а также проверить состояние счета.

Просьбами обратить внимание на неполадки украинцы "засыпали" компанию на официальном сайте и в соцсетях.

Информация о проблемах со связью
Информация о проблемах со связью

Сбой в системе "Киевстара" произошел весьма необычным. При попытке позвонить на любого оператора система информирует абонента, что ему не хватает средств на счете, чтобы совершить вызов. При этом проверить количество денег невозможно — при попытке набрать код *111# телефон выдает сообщение о сбое.

Также не работает и приложение "Мой Киевстар", через которое обычно можно также проверить состояние счета.

Стоит отметить еще один занятный факт — проблемы в работе оператора коснулись исключительно входящих-исходящих звонков. Мобильный интернет продолжает исправно работать.

В социальных сетях компанию уже "завалили" вопросами о причинах сбоя. Люди пытаются выяснить, когда вернется нормальная связь. Модераторы страниц приносят свои извинения и сообщают, что поиск первопричины проблемы ведется специалистами компании.

Что пишут в Twitter представители "Киевстара"
Что пишут в Twitter представители "Киевстара"

"Телеграф" также обратился в компанию за комментарием, но ответа пока не получил.

Напомним, ранее мы писали, что недавно произошел значительный технический сбой и в приложении "Дия". Украинцы массово жаловались на утерю электронных копий документов, из-за чего им приходилось перезагружать и даже переустанавливать программу.

Теги:
#Мобильная связь #Киевстар #Оператор #Сбой
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