Абоненты "Киевстар" жалуются на серьезный сбой: не могут звонить и принимать звонки
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Мобильный интернет от оператора при этом продолжает работать
В четверг, 3 февраля, абоненты мобильного оператора "Киевстар" по всей Украине жалуются на проблемы со связью. В частности отсутствует возможность совершить или принять входящий звонок, а также проверить состояние счета.
Просьбами обратить внимание на неполадки украинцы "засыпали" компанию на официальном сайте и в соцсетях.
Сбой в системе "Киевстара" произошел весьма необычным. При попытке позвонить на любого оператора система информирует абонента, что ему не хватает средств на счете, чтобы совершить вызов. При этом проверить количество денег невозможно — при попытке набрать код *111# телефон выдает сообщение о сбое.
Также не работает и приложение "Мой Киевстар", через которое обычно можно также проверить состояние счета.
Стоит отметить еще один занятный факт — проблемы в работе оператора коснулись исключительно входящих-исходящих звонков. Мобильный интернет продолжает исправно работать.
В социальных сетях компанию уже "завалили" вопросами о причинах сбоя. Люди пытаются выяснить, когда вернется нормальная связь. Модераторы страниц приносят свои извинения и сообщают, что поиск первопричины проблемы ведется специалистами компании.
"Телеграф" также обратился в компанию за комментарием, но ответа пока не получил.
Напомним, ранее мы писали, что недавно произошел значительный технический сбой и в приложении "Дия". Украинцы массово жаловались на утерю электронных копий документов, из-за чего им приходилось перезагружать и даже переустанавливать программу.
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