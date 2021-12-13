В "Дие" случился сбой: пользователи жалуются на пропавшие документы

Приложение "Дия" перестало корректно работать у некоторых пользователей.

В понедельник, 13 декабря, Минцифры отправило в бета-тест функцию по получению тысячи гривен в рамках помощи пострадавшим от пандемии сферам экономики. Запуск, по всей видимости, не прошел гладко и пользователи "Дии" начали массово жаловаться на сбои в работе приложения.

Об этом сообщили в ряде СМИ и телеграм-каналов.

Некоторые украинцы начали жаловаться на то, что приложение перестало загружаться, а другие заявили о том, что оттуда пропали все или часть документов. Кроме того, возникла проблема и с генерацией новых документов и, в частности, "ковидных" сертификатов.

По данным РБК-Украина больше всего проблема затронула пользователей смартфонов на операционной системе iOS, у владельцев Android проблемы тоже случались, но реже.

В самой "Дие" на жалобы пользователей пока не отреагировали.

Стоит напомнить, что возможностью получить 1000 гривен на счет, по заявлению Кабмина, смогут воспользоваться все вакцинированные украинцы. Однако прием заявок на их получение будет открыт лишь с 19 декабря.

Вместе с тем некоторые банки уже запустили возможность создать специальную карту для этих целей.