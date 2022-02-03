Абоненти "Київстар" скаржаться на серйозний збій: не можуть дзвонити та приймати дзвінки

Мобільний інтернет від оператора при цьому продовжує працювати

У четвер, 3 лютого, абоненти мобільного оператора "Київстар" по всій Україні нарікають на проблеми зі зв’язком. Зокрема, відсутня можливість здійснити або прийняти вхідний дзвінок, а також перевірити стан рахунку.

Проханнями звернути увагу на неполадки українці "засипали" компанію на офіційному сайті та в соцмережах.

Інформація про проблеми зі зв’язком

Збій у системі "Київстару" є доволі незвичним. При спробі зателефонувати на будь-якого оператора, система інформує абонента, що йому не вистачає коштів на рахунку, аби здійснити виклик. При цьому перевірити кількість грошей також неможливо — після набору коду *111# телефон видає повідомлення про збій.

Також не працює і додаток "Мій Київстар", через який зазвичай можна перевірити стан рахунку.

Варто відзначити ще один цікавий факт — проблеми в роботі оператора торкнулися винятково вхідних дзвінків. Мобільний інтернет продовжує працювати.

У соціальних мережах компанію вже завалили питаннями про причини збою. Люди намагаються з’ясувати, коли повернеться нормальний зв’язок. Модератори сторінок вибачаються і повідомляють, що пошук першопричини проблеми ведеться фахівцями компанії.

Що пишуть у Twitter представники "Київстару"

"Телеграф" також звернувся до компанії за коментарем, але відповіді поки що не отримав.

UPD. У компанії повідомили про відновлення зв'язку, але причину збою так і не озвучили. Також "Київстар пообіцяв компенсації для абонентів, у яких були проблеми зі здійсненням дзвінків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нещодавно стався значний технічний збій і у додатку "Дія". Українці масово скаржилися на втрату електронних копій документів, через що їм доводилося перезавантажувати та навіть встановлювати заново програму.