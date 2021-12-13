У "Дії" стався збій: користувачі скаржаться на зниклі документи

Програма "Дія" перестала коректно працювати у деяких користувачів.

У понеділок, 13 грудня, Мінцифри надіслало в бета-тест функцію отримання тисячі гривень у рамках допомоги постраждалим від пандемії сфер економіки. Запуск, мабуть, не пройшов гладко і користувачі "Дії" почали масово скаржитися на збої в роботі програми.

Про це повідомили у низці ЗМІ та телеграм-каналів.

Деякі українці почали скаржитися на те, що програма перестала завантажуватися, а інші заявили про те, що звідти зникли всі або частина документів. Крім того, виникла проблема і з генерацією нових документів та, зокрема, "ковідних" сертифікатів.

За даними РБК-Україна, найбільше проблема торкнулася користувачів смартфонів на операційній системі iOS, у власників Android проблеми теж траплялися, але рідше.

У самій "Дії" на скарги користувачів поки що не відреагували.

Варто нагадати, що можливістю отримати 1000 гривень на рахунок, за заявою Кабміну, зможуть скористатися усі вакциновані українці. Проте прийом заявок на їх отримання буде відкрито лише з 19 грудня.

Водночас деякі банки вже запустили можливість створити спеціальну картку для цього.