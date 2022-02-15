У роботі "Приватбанку" масштабні збої: що відомо
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Масові проблеми почалися після п’ятої вечора
Вівторок, 15 лютого, завдав неприємностей клієнтам "ПриватБанку". Починаючи з 17:00, багато українців не можуть перерахувати або отримати гроші у "Приват24", також якийсь час не працювали банкомати.
Подробиці повідомляє "Телеграф".
Програма "Приват24" зовсім не функціонує. При спробі зайти в нього програма довго думає, перш ніж видати не надто обнадійливе сповіщення.
"Помилка виконання операції. Будь ласка, повторіть пізніше", — повідомляє система.
Якщо ж програма все ж таки "дійшла" до стадії демонстрації карт, будьте готові не побачити залишку грошей на них — ці дані тимчасово не відображаються.
Зазначимо, що поки що офіційної реакції самого банку не було ні на офіційному сайті, ні в соцмережах. Проте саме в останні українці щедро діляться своїм враженням від спроб скористатися сервісами "Привату".
Дехто навіть встиг зіткнутися з проблемами в роботі банкоматів та кас у відділеннях фінустанови.
Також повідомляється, ніби вечірній збій уже другий за добу. Перший нібито фіксувався близько двох годин дня, але не продовжився надто довго.
Інформації про проблеми з оплатою карткою поки що не надходило.
Зазначимо, що з ранку 15 лютого труднощі у роботі спостерігалися і в Ощадбанку. Не працювали банкомати, була відсутня можливість розплатитися карткою тощо.
Нагадаємо, що раніше українці скаржилися на серйозні проблеми у мобільній мережі оператора "Київстар". Як писав "Телеграф", була відсутня можливість дзвонити або приймати дзвінки. При цьому інтернет працював без перебоїв.
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