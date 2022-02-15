У роботі "Приватбанку" масштабні збої: що відомо

Масові проблеми почалися після п’ятої вечора

Вівторок, 15 лютого, завдав неприємностей клієнтам "ПриватБанку". Починаючи з 17:00, багато українців не можуть перерахувати або отримати гроші у "Приват24", також якийсь час не працювали банкомати.

Подробиці повідомляє "Телеграф".

Програма "Приват24" зовсім не функціонує. При спробі зайти в нього програма довго думає, перш ніж видати не надто обнадійливе сповіщення.

"Помилка виконання операції. Будь ласка, повторіть пізніше", — повідомляє система.

Приват24 "висне"

Якщо ж програма все ж таки "дійшла" до стадії демонстрації карт, будьте готові не побачити залишку грошей на них — ці дані тимчасово не відображаються.

Оповіщення від "Приватбанку"

Зазначимо, що поки що офіційної реакції самого банку не було ні на офіційному сайті, ні в соцмережах. Проте саме в останні українці щедро діляться своїм враженням від спроб скористатися сервісами "Привату".

Дехто навіть встиг зіткнутися з проблемами в роботі банкоматів та кас у відділеннях фінустанови.

Також повідомляється, ніби вечірній збій уже другий за добу. Перший нібито фіксувався близько двох годин дня, але не продовжився надто довго.

Інформації про проблеми з оплатою карткою поки що не надходило.

Зазначимо, що з ранку 15 лютого труднощі у роботі спостерігалися і в Ощадбанку. Не працювали банкомати, була відсутня можливість розплатитися карткою тощо.

Нагадаємо, що раніше українці скаржилися на серйозні проблеми у мобільній мережі оператора "Київстар". Як писав "Телеграф", була відсутня можливість дзвонити або приймати дзвінки. При цьому інтернет працював без перебоїв.