Укр

Хакеры атаковали "Дию" и крупнейшие банки Украины: детали

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Первые DDoS-нападения совершались с территории РФ и КНР Новость обновлена 15 февраля 2022, 22:45
Первые DDoS-нападения совершались с территории РФ и КНР

Специалисты пытаются отбиться от попыток разрушить систему

Вторник, 15 февраля, стал днем одной из крупнейших хакерских атак на различные украинские ресурсы. Первыми последствия на себе ощутили "Приват" и "Ощадбанк", однако уже вскоре появилась информация о "пострадавших" Monobank, а также ресурсе "Дия".

Подробности сообщает "Телеграф".

По информации создателя Monobank Олега Гороховского, первые попытки "хакнуть" систему финучреждения начались уже после атак на "Приват", "Ощад", "Альфу" и "А-банк".

"Сейчас […] пошли к нам массированные запросы из узла в Нидерландах", — отметил специалист, подчеркнув, что за ситуацией следят "в оба".

Также Гороховский предупредил клиентов о вероятном временном отключении возможности перекидать деньги за границу. На такой шаг банк может пойти в случае серьезных DDoS-атак.

Пока проблемы с использованием карт Monobank наблюдаются лишь в отдельных случаях. Многие клиенты банка по-прежнему могут совершать финансовые операции.

К тому же почти в норму вернулась работу "ПриватБанка" и "Альфы".

Нападение на "Дию" глава Минцифры Михаил Федоров назвал ожидаемым. Рассказал он и о том, что изначально хакерские запросы идут в Украину из России и Китая.

"Наши специалисты быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась уже из Чехии и Узбекистана", — рассказал чиновник.

По его словам, вторую попытку вторгнуться на портал также успешно пресекли, при этом не добавив украинцам проблем с сервисом.

"Работаем под постоянным давлением и провокациями, но максимально мобилизированы и сконцентрированы", — акцентировал внимание Федоров.

Напомним, что ранее украинцы жаловались на проблемы у мобильного оператора "Киевстар". Абонентам не удавалось совершить ни входящий, ни исходящий вызов. При этом интернет на сим-карте работал исправно.

Теги:
#Украина #Хакеры #Кибератака #Хакерская атака #ДИЯ #Monobank
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