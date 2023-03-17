Передбачив інтернет, хакерів і майже — війну в Україні: батькові "кіберпанку" Вільяму Гібсону 75

Вчені продовжують втілювати в життя технології, описані у романах Гібсона

17 березня 1948 року народився письменник Вільям Гібсон, якого називають лідером літературної течії "кіберпанк". У своїх книгах фантаст передбачив появу інтернету, віртуального простору, хакерства, антивірусів та багато іншого. Як з’ясував "Телеграф", передбачення Гібсона продовжують збуватися.

Що збулося

Слово "кіберпростір" (похідний від кібернетика та простір) вперше з’явилося в оповіданні "Спалення Хром", опублікованому в 1982 році. Через рік цей твір був номінований на престижну премію "Неб’юла", але найкращою нагородою для автора став той факт, що більшість його "кіберпанкових" фантазій були не просто реалізовані вченими, але перетворилися на реальність нашого повсякденного життя.

Власне кажучи, всі головні знахідки Гібсона можна знайти у двох перших книгах — збірнику оповідань "Спалення Хром" (1982) і романі "Нейромант" (1984). Хакер, який зламує захист чужого комп’ютера заради викрадення даних, діє в оповіданні "Джонні-мнемонік" (тільки у Гібсона такий професіонал називається "комп’ютерним ковбоєм"). У "Нейроманті" Гібсон також описав майбутній інтернет як глобальну базу даних та мережу зв’язку.

Образ найманки Моллі з "Нейроманта" став прообразом Трініті у трилогії "Матриця"

Сам Нейромант, що надав ім'я однойменному роману — штучний інтелект, який зумів обійти тест Тьюринга, покликаний визначити здатність ІІ мислити. Що, як ми знаємо, сталося через тридцять років після публікації книги. Там же згадується генна інженерія, система захисту комп’ютера від злому та вірусів, самі вірусні програми тощо.

Звичайно, Гібсону траплялося і помилятися. В одному з інтерв’ю він сам звернув увагу на те, що в "Нейроманті" немає стільникових телефонів — як немає електронної пошти, сайтів та інтернету в нашому розумінні.

Навіть така витончена фантазія, як у класика "каберпанка", не могла уявити, наскільки потужними стануть персональні комп’ютери, які в наш час "усохли" до розмірів звичного нам смартфона — у майбутньому романів Вільяма Гібсона користувачі заходили з різних консолей до одного великого комп’ютера з жорстким диском. (Хоча за бажання тут можна побачити паралелі з хмарними просторами та гаджетами.)

"Джонні-мнемонік" — найвідоміша і найневдаліша екранізація Гібсона

Також письменник не передбачав фантастичних темпів розвитку носіїв інформації. Об’єм жорсткого диска в комп’ютері двадцятирічної давності сьогодні без проблем розміщується на Micro SD-карті. Нагадаємо, що персонаж "Джонні-мнемоніка" перевозив у своєму мозку небувалий об’єм інформації у 320 Гб. Сьогодні в його голові легко помістилося б сім копій фільму "Джонні-мнемонік" у форматі Blue Ray, і ще місце залишиться.

Власне, все це було неодноразово описано і давно вже стало спільним місцем. Але найдивовижніше те, що прогнози письменника продовжують збуватися.

Передбачив війну в Україні

У тому ж "Нейроманті" Гібсон описує нейрочіпи — пристрої, які вживлюються в людський мозок для того, щоб посилити його можливості. Так, одна з головних героїнь роману, найманка Моллі, має у своєму розпорядженні цілий арсенал імплантів, у тому числі чіп, що дозволяє візуалізувати думки людини.

Донедавна це здавалося фантастикою, але у 2021 році було розроблено гаджет для людей, позбавлених можливості говорити та рухатися. Як і неройчіп із роману Гібсона, нейронна AR-гарнітура Cognixion ONE, що працює на основі системи доповненого альтернативного спілкування, дозволяє озвучувати думки. Спочатку пристрій аналізує візуальні сигнали, потім нейронні сигнали у відповідь, інтерпретує їх і відправляє назад в гарнітуру для озвучки. За словами розробників, пристрій здатний адаптуватися до будь-якого мозку та будь-якої форми голови за допомогою алгоритмів машинного навчання.

AR-гарнітура Cognixion ONE допоможе тим, що втратив можливість говорити та рухатися

Неймовірно, але Гібсон, по суті, передбачив війну в Україні. Дія "Нейроманта" відбувається в пост-апокаліптичній паралельній реальності після війни між США та СРСР. Війна закінчилася в середині 20-х років XXI століття ядерним ударом по Східній Європі, після якого СРСР нарешті розпався.

Сподіваюся, щодо атомного вибуху класик "кіберпанку" все ж таки погарячкував, але в іншому все сходиться. На календарі двадцяті, в самому серці Східної Європи Україна веде війну з росією за активної підтримки США (і країн Заходу, зазначимо у дужках). І ця війна неодмінно закінчиться розпадом росії – по суті справи, Совка 2.0.

До речі, за Гібсоном, у Третій світовій війні кібератаки не менш важливі, ніж традиційні воєнні дії. А тепер згадаймо кібератаку на українські держсайти 23 лютого минулого року, напередодні вторгнення росії.

Тож ювілей письменника – гарна нагода придивитися до його книг уважніше!