Чаще всего удалось привлечь первых лиц к суду за военные преступления

После знаменитого штурма Капитолия стало окончательно понятно, что экс-президент США, миллионер, плейбой, кинозвезда и т.д. Дональд Трамп — окончательно вошел в историю. Дальше остается только шагать от одной исторической миссии к другой. И вот награда снова нашла героя: Дональд Трамп стал первым американским экс-президентом со статусом арестованного.

Он находился под арестом около двух часов на время предъявления ему обвинений в суде, в общей сложности, по 34 пунктам. Среди прочего, 45-му президенту вменяют нецелевое расходование средств на избирательную кампанию, подделку финансовых документов и, не будь он Дональдом Трампом, выплату денег порноактрисе в обмен на молчание перед президентскими выборами в 2016 году.

"Телеграф" выяснял, кто еще из коллег Трампа оказывался под судом, и оказалось, что немало.

Казнь в прямом эфире

В поучительном рейтинге наказанных лидируют экс-президенты, обвиненные в военных преступлениях и геноциде. Самые известные среди них – Слободан Милошевич и Саддам Хусейн.

Президент Социалистической Республики Сербия в рамках Югославии, а затем Сербии в 1989—1997 годах, Милошевич вошел в историю дважды. Сперва как один из подписантов Дейтонских соглашений 1995 года, которые положили конец кровавой войны в Боснии. Но уже через несколько лет из миротворца он превратился в военного преступника, когда ввел войска и спецназ в мятежное Косово. В 1999 году Милошевич предстал перед Гаагским трибуналом, но не дожил до приговора, скончавшись от сердечного приступа в тюремной камере.

Слободан Милошевич передает привет путину из тюремной камеры в Гааге

К слову, 3 апреля в Гааге начался процесс по делу бывшего президента Косова Хашима Тачи, которого также обвиняют в военных преступлениях. В отличие от других полевых командиров балканских войн, на чьей совести массовые убийства, пытки, похищения и так далее, Тачи вменяется еще и торговля донорскими органами. К слову, этот бизнес наладил Саддам Хуссейн в свою бытность диктатором Ирака.

В преступлениях Саддама написано немало, нет смысла их здесь пересказывать. Но отметим, что Саддам стал единственным экс-президентом, чья казнь была заснята на видео. Наскоро обвиненных в геноциде собственного народа и разрушении национальной экономики Николае Чаушеску (президента Социалистической республики Румыния в 1974-1989 годах) и его жену Елену расстреляли так быстро, что съемочная группа просто не успела запечатлеть этот процесс в назидание потомкам. А в 2006 году, когда был повешен Хусейн, доступ к интернету стал по-настоящему массовым, так что казнь иракского диктатора видел без преувеличения весь мир.

Но для Ирака это дело привычное: в феврале 1963-го премьер-министра в 1958—1963 годах Абделя Керима Касема вместе со всем кабинетом министров расстреляли непосредственно в прямом эфире.

Иногда военных преступников оправдывают

Другой глава державы, обвиняемый в преступлениях против человечества, бывший лидер Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо стал первой крупной шишкой, представшей перед Международным уголовным судом в Гааге с момента его создания в 2002 году.

Как надеется "Телеграф", вторым будет президент российской федерации владимир путин. И, в отличие от своего коллеги из Кот-д'Ивуара (а республика является крупнейшим торговым партнером кремля), отвертеться у него не получится.

Лоран Гбагбо – один из немногих диктаторов, который ушел от отвественности в суде

Гбагбо обвинялся в гибели более 1 тыс человек в результате вооруженного конфликта в республике, который разразился в конце 2010 года после политического кризиса в Кот-д'Ивуаре. Любопытно, что в этом конфликте украинские миротворцы поддержали сторону противника Гбагбо, лидера республиканцев Алассана Уаттара, который в результате и возглавил Кот-д'Ивуар. А что касается Лорана Гбагбо, то он был оправдан в январе 2019 года за недостаточностью улик и в данный момент тихо-мирно доживает свои дни в Бельгии. Его супруге не так повезло – экс-первую леди Кот-д'Ивуара приговорили к 20 годам тюрьмы.

Также не повезло экс-президентам Либерии Чарльзу Тэйлору и Республики Перу Альберто Фухимори, которые получили 50 и 25 лет соответственно. Обвинения все те же – военные преступления. Больше всего крови на руках Чарльза Тэйлора. За 11 лет гражданской войны в Сьерра-Леоне (1991-2002) он вооружал и поддерживал боевиков, которые стремились взять под контроль алмазные месторождения в этой стране. В результате погибли порядка 120 тыс человек.

Суд – не помеха новому президентскому сроку

Дональд Трамп оказался в теплой компании – кроме него, только два экс-президента обвинялись в экономических преступлениях. Это 22-й президент Франции Жак Ширак (1995-2007) и 35-й президент Бразилии (2003—2011) Луис Инасиу "Лула" да Силва.

Шираку припомнили его делишки на посту мэра Парижа в 1992-1995 годах сразу же, как он покинул Елисейский дворец и больше не был защищен президентским иммунитетом. На первом заседании суда, которое состоялось в 2009 году, Ширака обвинили в том, что он создал в штате парижской мэрии десятки фиктивных рабочих мест. Муниципальные средства, выделяемые на зарплаты этим "мертвым душам", прямиком отправлялись в фонды шираковского "Союза в поддержку республики".

В результате из бюджета французской столицы удалось вывести 1,4 млн евро, которые осели в карманах членов партии. За такую аферу полагался срок до 10 лет, но престарелый политик (Шираку исполнилось 79) разыграл карту Альцгеймера и получил два года условно.

Луис "Лула" да Силва, которого называют "Бразильским Трампом", дважды занимал пост президента республики в 2003—2011 годах, и как выяснило следствие, на высоком посту ничем себя не стеснял. Почти сразу же была организована коррупционная схема вокруг нефтяной компании Petrobras, которой платили откаты все крупные строительные компании страны. Кроме того, большой бизнес щедро спонсировал Партию трудящихся, которую основал да Силва еще в 1980 году. По мнению прокуроров, глава государства, его сын и еще десятка полтора приближенных заработали таким непосильным трудом 7,3 млн евро.

"Лула" да Силва получил девять лет, отсидел 580 дей и вышел на свободу в ноябре 2019 года, через полтора года Федеральный верховный суд Бразилии снял с него все обвинения. А в октябре 2022 года Луис Инасиу "Лула" да Силва одержал победу на президентских выборах и стал президентом Бразилии в третий раз.

Так что вполне может быть, что обвинения Дональду Трампу – это начало нового шоу, а в шоу-бизнесе экс-президент США кое-что понимает.

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