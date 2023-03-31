В Днепре на пиар медучреждений выделили 20 миллионов - тендеры без конкурентов выиграли фирмы из орбиты местного депутата

После скандала ряд тендеров были отменены, но не все

Во время войны депутаты Днепропетровского областного совета решили выделить 20 млн грн из бюджета на рекламу государственных медицинских учреждений, из которых 2,4 млн получат фирмы, связанные с депутатом горсовета Днепра Загидом Красновым. Но могли бы и больше.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает глава правления платформы "Громадський контроль" Денис Селин. По его словам из общей суммы на пиар в 20 млн грн, выделенных во время войны, тендеры объявлены уже на сумму в 8 млн. грн. (на 620 статей и 670 бордов) и прошли на сумму в 3,8 млн. И все уже завершенные торги почти на 4 млн грн выиграны тремя фирмами, чьи собственники связаны с влиятельным местным политиком, депутатом горсовета Загидом Красновым.

Сам 57-летний Загид Краснов (глава партии "Громадская сила", экс-секретарь горсовета Днепра, трижды неудачно баллотировавшийся в мэры города) формально не при чем, но именно его соратники получили заказы на 240 статей в СМИ и рекламу на бордах.

"В прошлые годы я вообще не видел, чтобы медицинские учреждения тратили средства на рекламу, обычно им их на медикаменты не хватало. Если мы говорим о социальной рекламе, то обычно социальную рекламу размещали бесплатно или по ценам в несколько раз ниже рыночных. Но здесь ситуация обратная", — удивляется активист.

То самое решение

Кто эти счастливчики?

Член партии Краснова и депутат от нее

Из 4 тендеров на пиар медучреждений Днепра 3 были выиграны таким себе ООО "Медиа-Днепр", принадлежащим Валерию Старостенко. Обращает на себя внимание, что компания по данным сервиса YouControl была создана 28 декабря 2022 года, то есть всего 3 месяца назад. Впрочем, это не смутило днепровских чиновников, позволивших "Медиа Днепр" выиграть два тендера на общую сумму в 2 млн 376 тыс. грн.

Любопытно, что оба тендера выглядят как под копирку: в обоих случаях начальная стоимость услуг – 1,2 млн грн, участник всего один, собственно "Медиа Днепр" и фирма, как и на аукционе снижает стоимость своих услуг на 1% (12 000 гривен), как того требуют условия тендера (шаг снижения цены – 1%). Результат – в обоих случаях "Медиа Днепр" побеждает в отсутствие конкурентов.

В итоге "Медиа Днепр" получает 1 млн 188 тыс. грн. на размещение 240 статей на 30 сайтах по цене 4950 гривен, и еще 1,188 млн. грн на изготовление и размещение рекламы на 150 бордах, ролеттах и беклайтах.

Ситуация с третьим тендером, размещение рекламы на 100 бордах за 800 тысяч гривен, сложнее – тендер был отменен в пятницу, 31 марта, на следующий день после публикации Дениса Силина, по причине "сокращения расходов". Отметим, что победителем данного тендера стала другая фирма Валерия Старостенко – ООО "Медиа IT", она снова-таки была единственным участником аукциона.

Очевидно на решение сократить расходы повлияла распространение информации, а также то, что тендеры "Медиа Днепра" прошли 17 марта и по ним уже подписаны договоры, а вот тендер по ООО "Медиа IT" прошел в четверг, 30 марта, и договор заключить не успели. Впрочем, вторая фирма Валерия Старостенко заработала на тендерах за неполных полтора года своего существования уже 5,75 млн грн.

Успехи бизнесмена, по мнению активиста Дениса Силина, объясняются тем, что он пользуется поддержкой депутата горсовета Днепра Загида Краснова, с которым связан многими узами.

Так, Старостенко является членом политической партии "Громадськая сила", основанной Загидом Красновым, и именно от этой партии становился депутатом Шевченковского районного совета Днепра.

Депутат горсовета и партнер сына Загида Краснова

Еще один уже прошедший тендер, который отменили из-за сокращения расходов, это размещение рекламы на 75 бордах и прочих внешних носителях за 600 тысяч гривен.

Аукцион снова прошел с одним участником – ООО "АМК-Маркет", которую сам Денис Силин связывает со Станиславом Басовым, депутатом горсовета Днепра все от той же "Громадськой силы", и партнером сына Краснова – Русланом.

Так, по данным сервиса OpenDataBot, в феврале 2018 года Басов стал директором ООО "Силл", одним из владельцев которого до сентября 2021 года был Руслан Загидович Краснов.

Любопытно, что именно Станислав Басов до 30 октября 2018 годов был директором и собственником ООО "АМК-Маркет", отчего Денис Силин и относит фирму к орбите влияния Загида Краснова.

Отметим, что сейчас "АМК-Маркет" принадлежит некоей Валерии Алексеевой, которая также имеет отношение к политическим партиям, и руководит Днепропетровской областной организацией партии "Народный порядок", основанной в 2009-м году в Донецке Андреем Древицким.

Басов был владельцем "АМК-Маркет" до осени 2018 года

Словом, связь "АМК-Маркета" с Загидом Красновым выглядит довольно косвенной, но так или иначе поражает тот факт, что в условиях войны 20 млн грн. из бюджета вообще выделяют на рекламу государственной медицины в Днепропетровской области.

Заметим, что этим же решением облсовет "щедро" выделил на покупку медикаментов и оборудования целых 150 тысяч гривен и это при росте облбюджета на 170 млн грн (из которых 20 млн. — на рекламу медучреждений).

На лекарства и оборудование депутаты дали всего 150 тысяч

Впрочем, на фоне 80 млн грн. на питании ВСУ, в хищении которых подозревают одну из фирм, входящую в орбиту родственников экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, 2,4 млн грн. для приближенных к Загиду Краснову не кажутся такой уж большой суммой.