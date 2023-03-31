У Дніпрі на піар медустанов виділили 20 мільйонів – тендери без конкурентів виграли фірми з орбіти місцевого депутата

Після скандалу низку тендерів було скасовано, але не всі

Під час війни депутати Дніпропетровської обласної ради вирішили виділити 20 млн. грн. з бюджету на рекламу державних медичних установ, з яких 2,4 млн. отримають фірми, пов’язані з депутатом міськради Дніпра Загідом Красновим. Але могли б і більше.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє голова правління платформи Громадський контроль Денис Селін. За його словами, із загальної суми на піар у 20 млн грн, виділених під час війни, тендери оголошено вже на суму 8 млн. грн. (на 620 статей та 670 бордів) і пройшли на суму 3,8 млн. І всі вже завершені торги майже на 4 млн грн виграно трьома фірмами, чиї власники пов’язані з впливовим місцевим політиком, депутатом міськради Загідом Красновим.

Сам 57-річний Загід Краснов (глава партії "Громадська сила", екс-секретар міськради Дніпра, який тричі невдало балотувався у мери міста) формально не до чого, але саме його соратники отримали замовлення на 240 статей у ЗМІ та рекламу на бордах.

"У минулі роки я взагалі не бачив, щоб медичні установи витрачали кошти на рекламу, зазвичай їм їх на медикаменти не вистачало. Якщо ми говоримо про соціальну рекламу, то зазвичай соціальну рекламу розміщували безкоштовно або за цінами в кілька разів нижчими від ринкових. Але тут ситуація зворотна", — дивується активіст.

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Хто ці щасливчики?

Член партії Краснова та депутат від неї

З 4 тендерів на піар медустанов Дніпра 3 було виграно таким собі ТОВ "Медіа-Дніпро", що належить Валерію Старостенку. Привертає увагу, що компанія за даними сервісу YouControl була створена 28 грудня 2022 року, тобто всього 3 місяці тому. Втім, це не збентежило дніпровських чиновників, які дозволили "Медіа Дніпро" виграти два тендери на загальну суму 2 млн 376 тис. грн.

Цікаво, що обидва тендери виглядають як під копірку: в обох випадках початкова вартість послуг – 1,2 млн грн, учасник лише один, власне "Медіа Дніпро" та фірма, як і на аукціоні, знижує вартість своїх послуг на 1% (12 000 гривень). ), як цього вимагають умови тендеру (крок зниження ціни – 1%). Результат – в обох випадках "Медіа Дніпро" перемагає за відсутності конкурентів.

У результаті "Медіа Дніпро" отримує 1 млн. 188 тис. грн. на розміщення 240 статей на 30 сайтах за ціною 4950 гривень, та ще 1,188 млн. грн на виготовлення та розміщення реклами на 150 бордах, ролетах та беклайтах.

Ситуація з третім тендером, розміщення реклами на 100 бордах за 800 тисяч гривень, складніше – тендер було скасовано у п’ятницю, 31 березня, наступного дня після публікації Дениса Силіна через "скорочення витрат". Зазначимо, що переможцем цього тендеру стала інша фірма Валерія Старостенка – ТОВ "Медіа IT", вона знову ж таки була єдиним учасником аукціону.

Очевидно, на рішення скоротити витрати вплинула поширення інформації, а також те, що тендери "Медіа Дніпра" пройшли 17 березня і за ними вже підписані договори, а ось тендер по ТОВ "Медіа IT" пройшов у четвер, 30 березня, і договір укласти не встигли. Втім, друга фірма Валерія Старостенка заробила на тендерах за неповні півтора роки свого існування вже 5,75 млн грн.

Успіхи бізнесмена, на думку активіста Дениса Силіна, пояснюються тим, що він має підтримку депутата міськради Дніпра Загіда Краснова, з яким пов’язаний багатьма узами.

Так, Старостенко є членом політичної партії "Громадська сила", заснованої Загідом Красновим, і саме від цієї партії став депутатом Шевченківської районної ради Дніпра.

Депутат міськради та партнер сина Загіда Краснова

Ще один тендер, який вже скасували через скорочення витрат, це розміщення реклами на 75 бордах та інших зовнішніх носіях за 600 тисяч гривень.

Аукціон знову пройшов з одним учасником – ТОВ "АМК-Маркет", яке сам Денис Силін пов’язує зі Станіславом Басовим, депутатом міськради Дніпра все від тієї ж "Громадської сили", та партнером сина Краснова – Русланом.

Так, за даними сервісу OpenDataBot, у лютому 2018 року Басов став директором ТОВ "Сілл", одним із власників якого до вересня 2021 року був Руслан Загідович Краснов.

Цікаво, що саме Станіслав Басов до 30 жовтня 2018 року був директором та власником ТОВ "АМК-Маркет", через що Денис Силін і відносить фірму до орбіти впливу Загіда Краснова.

Зазначимо, що зараз "АМК-Маркет" належить якійсь Валерії Олексієвій, яка також має відношення до політичних партій, і керує Дніпропетровською обласною організацією партії "Народний порядок", яка була заснована у 2009-му році в Донецьку Андрієм Древицьким.

Басов був власником "АМК-Маркет" до осені 2018 року

Словом, зв’язок "АМК-Маркету" із Загідом Красновим виглядає досить непрямим, але так чи інакше вражає той факт, що в умовах війни 20 млн грн. із бюджету взагалі виділяють на рекламу державної медицини у Дніпропетровській області.

Зауважимо, що цим же рішенням облрада "щедро" виділила на купівлю медикаментів та обладнання цілих 150 тисяч гривень і це при зростанні облбюджету на 170 млн грн (з яких 20 млн — на рекламу медустанов).

На ліки та обладнання депутати дали лише 150 тисяч

Втім, на тлі 80 млн. грн. на харчуванні ЗСУ, в розкраданні яких підозрюють одну з фірм, що входить до орбіти родичів екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, 2,4 млн. грн. для наближених до Загід Краснов не здаються такою вже великою сумою.