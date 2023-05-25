Друзья "легитимного". Где сейчас люди Януковича, до кого дотянулся суд и кто уже "слушает кобзона"

За пару лет до полномасштабного вторжения с них даже начали снимать санкции ЕС, потому что следствие в Украине подзабыло об их делах.

На днях Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего первого вице-премьера Андрея Клюева, а чуть раньше Зеленский лишил гражданства топ-чиновников времен Виктора Януковича.

Правда, высший эшелон высокопоставленных чиновников времен "легитимного", в основном, дружно убежал и запятнал себя изменой в виде обретения гражданства страны-агрессора. А в Украине к ним приклеились прозвища "беглый министр" и по несколько уголовных дел. В каком они состоянии сейчас – рассказываем подробнее.

Виктор Янукович

Виктор Янукович планировал "возобновиться" в должности

Единственный украинский президент, которого лишили звания и объявили в розыск. Сейчас находится в россии. По данным "Схем", планировал "возобновиться" в должности после начала полномасштабного вторжения, предоставив в ОАСК требование признать его легитимным.

Дела:

24 января 2019 признан виновным в государственной измене и осужден на 13 лет тюрьмы.

23 мая 2022 года Печерский райсуд разрешил арестовать Януковича за госизмену при подписании "Харьковских соглашений" .

. 22 июня 2022 г. прокуроры завершили досудебное расследование по делу о захвате власти. В 2010-м тот изменил Конституцию, добавив себе полномочия.

В 2010-м тот изменил Конституцию, добавив себе полномочия. В январе 2023 г. Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича по делу разгона Майдана .

. 10 февраля 2023 года против Януковича возбудили дело за незаконное пересечение границы в 2014 году и подстрекательство к дезертирству (ч. 1 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 УК Украины). ГБР сообщило о подозрении, судебное заседание назначено на 25 мая.

Санкции:

Евросоюз в марте 2014 г. ввел санкции в отношении Януковича, однако в 2022 г. не стал их продлевать.

9 апреля 2021 года Зеленский ввел бессрочные санкции против Януковича.

В августе 2022 года против ЕС ввел санкции "за угрозу территориальной целостности Украины".

12 октября 2022 года Зеленский заблокировал активы Януковича на 10 лет.

Андрей Клюев

Андрей Клюев

Андрей Клюев был одним из тех, кого президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства. Он был первым вице-премьер-министром с 2010 по 2012 год, секретарем СНБО — с 2012 по 2014 год, а с 24 января по 25 февраля 2014 года — еще и главой Администрации президента.

Среди его "заслуг" — возможная организация разгона студентов на Майдане.

Он, как и многие коллеги, сбежал из Украины. В 2014 году его объявили в розыск, однако в 2019 году экс-чиновника сняли с розыска Интерпола. Несмотря на это, он имел наглость зарегистрироваться на выборы в ВРУ в 2019 году, но ЦИК отменил ему регистрацию кандидатом.

Дела:

Клюева разыскивали по подозрению в причастности к совершению массовых убийств. Данные Клюева опубликованы на сайте МВД Украины.

3 июня 2015 г. ВР поддержала снятие неприкосновенности и привлечения Клюева к уголовной ответственности.

В 2019 году ГПУ просила ВАКС разрешить заочное расследование против Клюева. В начале января ВАКС заочно арестовал его, но в феврале 2020 заочный арест был отменен , а в августе 2021 суд отменил арест имущества, изъятого во время обысков.

, а в августе 2021 суд отменил арест имущества, изъятого во время обысков. 17 мая 2023 г. ВАКС заочно арестовал Клюева по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму более 195 млн грн (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Сергей Левочкин

Был главой АП Януковича с 2010-2014 гг., сейчас является нардепом от ОПЗЖ и парт-тайм бойцом "Батальона Монако ". Перед началом вторжения вылетел в Венецию. Затем возвращался в Украину, однако впоследствии был замечен в Польше на матче по футболу в компании Суркиса, Пузанова и Гереги. В марте 2023 г. его снова заметили в Раде.

Дела:

В 2015 году ГПУ расследовала финансирование терроризма компанией, принадлежавшей олигарху Фирташу и Левочкину.

компанией, принадлежавшей олигарху Фирташу и Левочкину. В 2017 году САП возбудила дело по факту возможного незаконного обогащения. Левочкин задекларировал 8 млн гривен, из которых 5 млн одолжил у матери.

Санкции:

В 2021 г. Россия наложила санкции на Левочкина и его сестру Юлию Левочкину.

Андрей Портнов

Андрей Портнов

История чиновника времен Януковича Андрея Портнова – это история успеха. Ему удалось через несколько лет после Революции Достоинства вернуться в Украину, не сесть в тюрьму, занимать пророссийскую позицию, а затем снова уехать, когда началось полномасштабное вторжение.

Портнов – бывший заместитель главы Администрации Виктора Януковича. После Майдана бежал в москву, где жил некоторое время. Потом жил в Австрии. Но в 2019 году вернулся в Украину, со стороны государства к нему претензий не было. В июне 2022 года беспрепятственно пересек границу с Венгрией.

Дела:

6 марта 2014 против Портнова открыли производство за угрозы депутатам, присвоение средств КНЭУ на 137,6 тыс. грн, и возможное присвоение сумм незаконных выплат бывшим сотрудником АП.

В январе 2015 года МВД объявило Портнова в розыск по ч. 3 ст. 191 УК ("присвоение, растрата имущества"). Однако уже в ноябре того же года Печерский суд обязал следствие прекратить розыск.

В ноябре 2017 года против Портнова завели дело, потому что он получил незаконные выплаты в 26 млн гривен. Дело закрыли в связи с отменой Конституционным Судом норм о незаконном обогащении.

в связи с отменой Конституционным Судом норм о незаконном обогащении. В марте 2018 года СБУ начала расследование причастности Портнова к аннексии россии Крыма по статье "государственная измена".

В ноябре 2019 года полиция возбудила дело по факту угроз Портнова журналистам "Радио Свобода". Производство было закрыто в сентябре 2020 года.

В мае 2021 года Верховный суд открыл производство из-за угроз Портнова прокурору Александру Божко, возобновившему в 2019 году дело о незаконном обогащении Портнова.

Санкции:

В марте 2014 года Канада применила санкции к Портнову путем внесения его фамилии в соответствующий Акт.

В 2014 году Портнов попал в санкционный список ЕС, но в октябре 2015 года Европейский суд исключил его из списков.

9 декабря 2021 года правительство США ввело санкции против Портнова и его благотворительного фонда. Портнов наладил широкие связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины из-за взяточничества.

Николай Азаров

Николай Азаров

Премьер-министр времен Януковича Николай Азаров сейчас неплохо обосновался в россии. Предатель ведет Twitter и Telegram, где рассказывает свое никому ненужное "экспертное мнение " о событиях в Украине, чем время от времени смешит соцсети.

Заявления Азарова не всегда невинны шутки, ведь в 2017 году Азаров сообщил российским СМИ, что может создать в россии "украинское правительство в изгнании". В Украине находится в розыске.

Дела

В 2018 году прокуратура сообщила о подозрении Азарову и его сыну экснардепу. Правоохранители обвинили их во взяточничестве. Сумма неправомерной выгоды составила 140 млн. рублей.

В 2021 году Печерский суд заочно арестовал Азарова за государственную измену за "Харьковские соглашения" в пользу россии. Соглашения продлили на 25 лет срок пребывания Черноморского флота россии в Крыму.

Санкции:

В 2014 году ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против бывших украинских чиновников, среди них был и Азаров.

В 2020 году суд ЕС снял санкции против Николая Азарова.

В апреле 2021 года Зеленский ввел решение СНБО о введении санкций Азарова и других чиновников. Тот попытался отменить их из-за ОАСК.

Находится под санкциями США.

Дмитрий Табачник

Дмитрий Табачник

Эксминистр образования и науки, молодежи и спорта Украины, бывший член "Партии регионов" ведет себя самое дерзкое: Дмитрий Табачник сейчас является советником коллаборанта Евгения Балицкого на оккупированном Запорожье.

В 2014 году министр-коррупционер сбежал в аннексированный Крым. Табачник тоже был лишен украинского гражданства в 2023 году.

Дела:

В 2015 году СБУ объявила Табачника в розыск по обвинению по статье 191 УКУ "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

по обвинению по статье 191 УКУ "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". 23 ноября 2022 года СБУ сообщила Табачнику о подозрении в государственной измене.

После 24 февраля Табачник "консультировал" гауляйтеров Херсонщины и Запорожья, сотрудничал с ФСБ и Мурадом Саидовым — так называемым "смотрящим" от Кадырова, с которым они организовали вывоз в Крым техники из составов агрохолдинга.

Табачник непосредственно выполнял задачи "переформатирования" образовательной и медицинской отраслей. Баллотировался в депутаты от партии "Единая россия" на временно оккупированной территории Запорожья.

Также Табачник был причастен к разграблению имущества жителей Мелитополя.

Санкции:

В 2014 году ЕС заморозил счета и активы Табачника, но в 2021 году Совет ЕС снял с него санкции.

12 апреля 2021 года Зеленский наложил бессрочные санкции на Табачника.

Сергей Арбузов

Сергей Арбузов

Экспервый вице-премьер-министр Украины в 2014 году выехал за пределы Украины.

Уголовные дела:

6 мая 2014 г. ГПУ объявила Арбузова в розыск. А в конце мая это сделало и МВД Украины.

Против Арбузова возбудили дело из-за злоупотребления служебным положением должностными лицами НБУ при создании телеканала "Банковское телевидение". Ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

В 2016 г. Печерский суд города Киева удовлетворил ходатайство ГПУ о заочном расследовании по Арбузову, что позволяет в дальнейшем заочное осуждение и вынесение приговора.

4 января 2020 года Арбузов был заочно арестован.

Санкции:

В 2021 году Совет ЕС исключил из санкционного списка Сергея Арбузова из-за того, что не было ощутимого прогресса в расследовании его дела в Украине.

Состоит под санкциями США.

Александр Клименко

Александр Клименко

Александр Клименко был министром доходов и сборов (24 декабря 2012 — 27 февраля 2014) и членом так называемой "семьи". Сейчас он — обычный госпредатель, сбежавший из Украины.

С 12 декабря 2015 года является почетным главой пророссийской партии "Счастливая Украина", которую в июле 2022 года запретили. Клименко связывают с медиахолдингом "Известия".

Дела:

В 2017 году СБУ задокументировало новые доказательства относительно причастности Клименко к госизмене . В то же время ГПУ расследовала дело по организации конвертационных центров.

. В то же время ГПУ расследовала дело по организации конвертационных центров. В 2019 году Печерский районный суд заочно арестовал Клименко. Его подозревают в соучастии в особо тяжких преступлениях против государственной собственности.

Против него было дело относительно "конвертов", но его закрыли из-за того, что в нем прошли сроки давности. НАБУ и САП не имели права проводить следствие.

Санкции:

В 2014 году попал в санкции ЕС, но в 2021 году их сняли.

В 2023 году Зеленский лишил Клименко украинского гражданства.

Павел Лебедев

Был министром обороны, входил в СНБО. После побега эксминистра в аннексированный Крым его завод на Сумщине умудрялся некоторое время производить оборудование для оборонных предприятий россии.

Сейчас находится в розыске МВД, (обвинение по: ч. 2 п. 5 ст. 340 Ч.1 СТ.365 Ч.3 СТ.115 Ч.2 П.1 СТ.115 УК Украины):

В 2020 г. Печерский суд заочно арестовал Лебедева по делу о расстрелах на Майдане.

на Майдане. В 2020 году ДБР сообщило о подозрении Лебедеву в совершении госизмены .

. В июне 2022 г. в АРМА передали активы группы Лебедева, поскольку его компании подозревают в поставке продукции российским военным предприятиям. Арестовали вагоны компании "Аурум Райл".

Санкции:

9 апреля Зеленский в 2021 г. ввел в действие санкции СНБО против Лебедева.

12 октября 2023 г. введены в действие новые санкции СНБО на 10 лет.

Виталий Захарченко

Бывший глава МВД скрывается от украинского следствия в россии, где получил российский паспорт. Оттуда проявляет пророссийскую активность: в прошлом году предлагал мэру Кривого Рога Вилкулу стать на сторону россии, а в 2021 году хотел стать предводителем боевиков ДНР и ЛНР сразу.

Ведомство Захарченко имело непосредственное отношение к избиению студентов на Майдане 30 ноября 2013 года.

Дела:

В апреле 2021 Печерский районный суд Киева заочно арестовал Захарченко и его заместителя за использование силовиками российских гранат во время Майдана.

во время Майдана. Райсуд Киева наложил арест на три квартиры, четыре дома, шесть гаражей и 24 земельных участка, связанных с Захарченко.

Санкции:

Санкции СНБО в 2021 году.

В 2023 году Зеленский лишил Захарченко украинского гражданства.

Спикеры ВР

Во времена президентства Виктора Януковича в Верховной Раде успели поголовить два спикера: Владимир Литвин (до декабря 2012) и Владимир Рыбак (2012-2014). Оба успели приобщиться к законотворчеству в стиле Партии регионов, однако судимостей у них нет.

Литвина вызвали в качестве свидетеля в 2021 году на допрос в СБУ по делу о ратификации "Харьковских соглашений". Также Литвин голосовал за "диктаторские законы" 16 января, а после Майдана написал заявление об отзыве голоса.

Рыбак в свою очередь как действующий в то время спикер подписал "диктаторские законы 16 января". Впоследствии Рыбак заявил, что ушел на политическую пенсию.

Виктор Пшонка

Бывший генпрокурор скрылся из страны и до сих пор скрывается от следствия, не появляясь в СМИ. После бегства ГПУ арестовала его сокровища: имение под Киевом, земельные участки, музейную коллекцию из икон, картин и сувениров.

Он находится в статусе подозреваемого по делу о завладении средствами, выделенными на ремонт здания Генпрокуратуры. Пшонка также находится в статусе подозреваемого в уголовном производстве по преступной организации во главе с Януковичем.

Пшонка пробыл под санкциями ЕС 5 лет (с 2014 по 2019 гг.). В 2021 году СНБО ввел против него санкции. Интересно, что 18 октября 2022 Пшонка подал в Верховный суд на Зеленского с требованием снять с него санкции.

Александр Якименко

Бывший глава Службы безопасности Украины скрылся из Украины, где его потом объявили в розыск, и скрывался в Крыму. В 2022-м отличился еще раз — возглавив оккупационную службу безопасности на Херсонщине, пытал гражданское население.

После освобождения Херсона он скрылся на левом берегу Днепра.

Дела:

В 2014-2021 гг. получил подозрение за причастность к попыткам разгона Евромайдана .

. В марте 2015 обвинен в незаконном объявлении АТО во время Майдана.

В феврале 2018 года было заочное расследование дела против руководства СБУ по расстрелу на Майдане. В 2020 году суд заочно арестовал Якименко.

Якименко. В 2022 г. СБУ сообщило о подозрении в незаконном изменении границ границы Украины, госизмене, руководстве незаконным вооруженным формированием, жестком обращении с гражданским населением. Обвинительный акт передали в суд.

Санкции:

В 2021 году СНБО наложил санкции на Якименко.

В 2023 году Зеленский лишил Якименко украинского гражданства.

До кого дотянулся суд

Бывший министер здравоохранения Раиса Богатырева 5 лет скрывалась за границей от дела о хищении средств, но в 2019 году вернулась в Украину, где и ее сразу задержала полиция.

Ей объявили меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой залога в 6 миллионов гривен. Залог внес Вадим Новинский. С 2021 пытается вернуть себе государственную дачу в Конча-Заспе, следующее заседание будет 29 мая 2023 года. Она до сих пор под санкциями США.

Глава ликвидированной фракции "ПР" Александр Ефремов — один из немногих, кто отсидел хотя бы в СИЗО. Пророссийский политик впервые был задержан в феврале 2015 года за злоупотребление властью (диктаторские законы 16 января), дело закрыли в 2019-м. В 2016 году Ефремова задержали за госпредательство из-за возможного содействия оккупации боевиками Луганщины. Ефремов вышел из СИЗО 24 июля 2019 сначала под домашний арест, а 19 сентября Старобельский райсуд отпустил его под личное обязательство.

Бывший министер юстиции Елена Лукаш в 2015 году просидела в СИЗО, хотя всего 4 дня по подозрению в растрате госимущества. Затем судилась со Стерненко, в 2022 году Киевский апелляционный суд принял решение в пользу последнего. До этого распространяла теории заговора в "Стране" и на каналах Медведчука, к ее шедеврам следует отнести утверждение, что майдановцы обстреливали сами себя, о лагерях для людей с российскими паспортами, а Зеленский — "маленький тиран своего рейха".

Неля Штепа

Дело эксмера Славянска Нели Штепы рассматривают уже восьмой год, который она использовала в свою пользу в ЕСПЧ. Последнее заседание в Украине состоялось в феврале 2022 года, но и так долгое разбирательство прервала война. По версии следствия, она способствовала захвату города поддерживаемыми рф боевиками. Славянск был захвачен с апреля по июль 2014 года.

Впервые Штепа была задержана в июле 2014 года, в СИЗО она провела три года, затем год — под домашним арестом, в январе 2018 года истек срок этой меры пресечения. В июле 2021 года Штепи избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Плохая корма

Сын Януковича, бежавший из россии вместе с отцом, Виктор, погиб на Байкале и похоронен в Крыму.

Эксзамглавы фракции "Партии регионов" Михаил Чечетов был фигурантом уголовного дела по злоупотреблению властью при принятии "диктаторских законов". 28 февраля 2015 года Чечетов выбросился из окна, оставив предсмертную записку.

Экснардеп от "ПР" Владимир Струк в 2014 году активно поддерживал террористов "ЛНР", а затем возглавил Кременецкую общину на неоккупированной территории Луганской области.

В период полномасштабного вторжения россии активно вел пророссийскую позицию. 2 марта 2022 года найден убитым с огнестрельным ранением в сердце.