Киевский суд отмазывает дочку экс-министра обороны Павла Лебедева, помогавшую производить ракеты для армии РФ

Ракеты убивающие украинцев помогала делать дочь экс-министра Украины, который прячется в Крыму

В тот самый день как Верховная Рада приняла закон о ликвидации скандального окружного административного суда Киева Шевченковский районный суд Киева сделал первый шаг к оправданию Алены Лебедевой, дочери бывшего министра обороны времен Януковича Павла Лебедева.

Принадлежащее ей предприятие – Свесский насосный завод, на протяжении целого ряда лет поставляло свою продукцию в рф. Причем поставка шла на предприятия, где производили пороха, которыми снаряжаются снаряды, падающие сегодня на украинские города.

Несмотря на это, Шевченковский райсуд принял решение снять арест с банковских счетов предприятия, хотя последние были арестованы в рамках уголовного производства №42022100000000178 по статье 110-2 УК Украины "Финансирование действий, связанных с изменением власти или изменение границ Украины".

В розыске, но не ищут

Хотя уголовное производство возбуждено против Алены Лебедевой, на деле настоящим владельцем Свеского насосного завода явно является ее отец, бывший министр обороны Украины с 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года Павел Лебедев.

Будучи по образованию военным финансистом — за плечами Ярославское высшее военное финансовое училище, оконченное в 1984 году, Лебедев до 1993 года служил в Черновцах по финансовой специальности, после чего ушел в бизнес. Уже в 1994 году стал депутатом Черновицкого горсовета, работал в Крыму в компании, ставшей затем ЧАО "Крымский титан".

К 2005 году стал президентом группы транспортного машиностроения "Inter Car Group", объединяющей 18 промышленных предприятий, в сфере его интересов были — строительство и туризм в Крыму, медицина, торговля в Черновцах и многое другое.

Уже в 2006 году он становится народным депутатом Украины — это был первый его созыв из трех, в которых он побывал народным избранником, при чем парламентарием он стал от Блока Юлии Тимошенко. Однако уже в 2007 году перешел в Партию регионов и именно из нее в декабре 2012 года пересел в кресло министра обороны Украины.

На своем посту Павел Лебедев особо ничем не отметился, разве что в момент событий Евромайдана заявил, что не допустит участия армии в разгоне демонстрантов, однако все же ввел в Киев 25-ю бригаду тогда еще воздушно-десантных войск.

21 февраля 2014 года Павел Лебедев покинул территорию Украины и бежал в Крым, заочно, 27 февраля, был отправлен в отставку, а позднее ему было предъявлено обвинение в содействии работникам правоохранительных органов в превышении власти в отношении участников акций протеста в феврале 2014 года.

Впрочем, пока следствие в отношении него приостановлено поскольку он находится в розыске по запросу СБУ.

Насосы для пороховых заводов россии

Уголовное производство в отношении Алены Лебедевой, владеющей целой бизнес-империей, включающей по данным YouControl не одно предприятие, было открыто СБУ 9 мая 2022 года, а уже в ноябре ей сообщили о подозрении.

На деле же, еще в 2019 году в передаче "Схемы" вышло расследование относительно торговли Свесского насосного завода Алены Лебедевой с российскими контрагентами в роли которых выступали предприятия российского ВПК.

С 2015 по 2018 года продукцию завода на общую сумму порядка 200 млн руб. (около 80 млн грн) получили Казанский, Тамбовский и Пермский пороховые заводы, производящие заряды к РСЗО "Град" и "Смерч", комплексам ПВО, двигателям подвесных ракет класса "воздух-воздух" ближнего и среднего боя, танковые снаряды и многое другое.

На поставках оборудования для производства оружия против Украины Лебедевы заработали десятки миллионов

Так, Казанский пороховой завод в 2016 году получил центробежные насосы, Тамбовский пороховой завод в 2017-м году — агрегаты высокого давления, а Пермский завод в 2018-м году — поршневые насосы

На Свесском насосном заводе, расположенном кстати в Сумской области, всего в 20 км от границы с рф, пояснили, что поставки заграницу осуществляют дилеры завода, и к этим контрактам предприятие отношения не имеет и никак повлиять не может.

Вместе с тем почему-то этот самый "посторонний" дилер компания "ОСВ", продававший продукцию пороховым заводам, считает себя официальным представителем "Свеского насосного завода" в России. Эти данные ранее были как на сайте самого завода, так и "ОСВ", но сейчас сайт российского дилера не работает, а на портале завода единственным продавцом продукции числится ООО "Торговый дом "Насосхолдинг". Последний, кстати, тоже принадлежит Алене Лебедевой.

Бизнес на бюджете и в Украине, и в россии

Есть в рф и ООО "Торговый дом Свесский насосный завод", которым ранее владела Галина Гуталина, по данным "Схем" — сестра Павла Лебедева и его бизнес-партнер по строительному бизнесу в Крыму. Сейчас предприятие принадлежит некоей Елене Злобиной, и оно продолжает поставлять продукцию различным госучреждениям страны-агрессора. В 2021 году предприятие заработало 39 млн рос. руб. или порядка 10 млн грн.

Впрочем, зарабатывает Алена Лебедева и на государственном бюджете Украины.

К примеру, "Свесский насосный завод" за 2021 год заработал на гостендерах 24 млн грн. и 420 тысяч в 2022-м году, а вот для его дилера ООО "Торговый дом "Насосхолдинг" наиболее удачным был 2018 год – почти 10,6 млн грн бюджетных средств и 2,1 млн грн в 2021-м.

Десятки миллионов гривен семья экс-министра умудряется зарабатывать и от украинского бюджета

Надо сказать, что Свеский насосный завод семьи Лебедевых далеко не единственный пример того, как бизнес зарабатывает и в стране-агрессоре, и в Украине. Например, с "успехом" это делает онлайн-казино Pin-Up, более 2 лет работавшее в Украине незаконно да еще и принадлежавшее экс-зятю премьер-министра рф Михаила Мишустина.