Топ-спільник Януковича, якого судили в Україні, втік до росії: гучні подробиці

"Регіонал" перебуває у статусі обвинуваченого за низкою статей

Колишній голова фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді, екс-депутат Олександр Єфремов, якого в Україні звинувачують у державній зраді, зараз перебуває у москві. Після початку повномасштабного вторгнення рф він виїхав з України через Словаччину.

Про це пишуть журналісти Схем. Зазначається, що в Україні 69-річного Єфремова звинувачують у низці злочинів.

Зокрема, за версією слідства, депутат сприяв створенню угруповання "Луганська народна республіка", допомагав захоплювати адміністративні будівлі Луганської обласної державної адміністрації та СБУ у 2014 році. Також його звинувачують у державній зраді. Сам Єфремов ці звинувачення відкидає, а його адвокати називають аргументи прокурорів "непереконливими". Справа по ньому перебуває на стадії судового розгляду.

При цьому "Схеми" наголошують, що одним із адвокатів екс-депутата у справі був Андрій Смирнов. Зараз він обіймає посаду заступника керівника Офісу президента України.

Після виходу із СІЗО Єфремов почав регулярно їздити за кордон, зокрема до росії. Журналісти за допомогою джерел з доступом до даних про перетин кордону встановили, що ексдепутат чотири рази їздив туди через пункт пропуску через державний кордон із рф в Сумській області "Бачівськ".

Перетин кордону Єфремовим

Такі виїзди зафіксовано у серпні та листопаді 2020 року, а також у жовтні 2021-го. Востаннє Єфремов безпосередньо з’їздив до росії прямо напередодні вторгнення російських військ – поїхав 4 лютого 2022 року і тим самим маршрутом повернувся до України 19 лютого. 18 березня 2022 року Єфремов залишив Україну залізницею через контрольно-пропускний пункт "Чоп (Страж)", на кордоні зі Словаччиною, і досі не повернувся.

За інформацією "Схем", у росії Єфремов реєстрував своє місце проживання за адресою двох апартаментів. Зокрема це москва, Чапаєвський провулок, 3. Це дані з бази приватної медичної лабораторії "Гемотест" за 2021 рік. За цією адресою розташований елітний житловий комплекс "Тріумф-Палас" — другий за висотою хмарочос у росії після "Москва Сіті", збудований у стилі сталінського ампіру.

В іншому записі з бази "Гемотесту" за 2022 рік вказано ще одне місце проживання колишнього "регіонала" – це також апартаменти у "Тріумф-Паласі", лише на 11-му поверсі. Загальна площа – 191,8 кв. Апартаменти, згідно з даними "Росреєстру", з 2007 року також належать синові колишнього голови фракції "Партії регіонів". Їхня вартість, згідно з даними профільних вебсайтів з продажу нерухомості, становить близько 115 мільйонів рублів, або 1,2 мільйона доларів. Таким чином, сумарна вартість знайденої журналістами московської нерухомості родини Єфремових становить понад 4 мільйони доларів (або понад 150 мільйонів гривень).

Окремо, за допомогою офіційного сайту Федеральної податкової служби росії, "Схеми" з’ясували, що ексдепутат має російський індивідуальний податковий номер. Органи росії його враховують у прив’язці до українського закордонного паспорта Єфремова.

Індивідуальний податковий номер Єфремова в Росії

Також у колишнього парламентаря є і російський страховий номер (СНДЛЗ), що дозволяє отримувати пенсійні виплати на території росії. "Схеми" отримали витяг з бази Фонду пенсійного і соціального страхування росії, де вказано стаж роботи Єфремова ще за часів Радянського Союзу.

Витяг з бази Фонду пенсійного і соціального страхування рф

Журналісти зазначають, що зателефонували Єфремову на його російський номер. На запитання, що він робить у Москві і чи планує повертатися в Україну, відповів: "Ви знаєте, у мене не входить до планів давати зараз якісь інтерв’ю, до побачення".

У свою чергу в Офіс генерального прокурора України повідомили, що Єфремов не має запобіжного заходу і в розшук він не оголошувався. На запитання про його місцезнаходження журналістам не відповіли. У прокуратурі також додали, що судові засідання у справі не призначалися, "що, ймовірно, обумовлено тимчасовою окупацією Старобільська". Прокуратура згадала, що справи Старобільського суду тепер мають розглядати Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Як відомо, Олександр Єфремов – давній соратник президента Віктора Януковича. Після обрання Януковича президентом у 2010 році Єфремов очолив фракцію "Партії регіонів" у парламенті, також був керівником її луганського обласного осередку.

Загалом, починаючи з 2006 року, тричі обирався до Верховної Ради під прапорами "Партії регіонів". Єфремов голосував за "диктаторські закони 16 січня" – пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежили права громадян та свободу слова.

Напередодні парламентських виборів у 2019 році тоді ще позафракційний депутат, а нині підозрюваний у державній зраді Євген Мураєв повідомив, що включив до списку очолюваної ним партії "Опозиційний блок" Олександра Єфремова. Пізніше у Центральній виборчій комісії заявили, що "Опозиційний блок" не зможе включити Єфремова, адже минув термін для подання кандидатів у списки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що народному депутату Нестору Шуфричу вручили підозру у державній зраді. Сам нардеп не згоден із підозрою. Він попросив суд дати можливість виконувати обов’язки нардепа.