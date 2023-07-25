Одіозний екснардеп Мураєв отримав підозру у держзраді: скільки йому загрожує

За інформацією ЗМІ, зараз Мураєв із сім'єю живе в Європі

Служба безпеки зібрала доказову базу на керівника забороненої партії "Наші", екснардепа Євгена Мураєва, причетного до підривної діяльності проти України. Йому повідомили про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).

"За даними слідства, Мураєв використав підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України. Таким чином він цілеспрямовано використав власний медіаресурс для маніпулювання громадською думкою українців на користь росії", — зазначили в СБУ.

Уточнюється, що насамперед це стосувалося подання спотвореної інформації про внутрішню ситуацію в Україні та її сприйняття на міжнародній арені.

Саме тому на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО. Тривалі незалежні експертизи підтвердили його злочинну діяльність. Мураєву загрожує до 15 років позбавлення волі.

За інформацією "УП" Мураєв виїхав з України у травні 2022 року. Журналісти з’ясували, що він із сім’єю живе у Відні.

Нагадаємо, перед повномасштабним вторгненням росії до нашої країни британська розвідка повідомляла, що рф планувала зробити Мураєва маріонетковим "головою" України.