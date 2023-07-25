Одиозный экс-нардеп Мураев получил подозрение в госизмене: сколько ему грозит

Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности против Украины. Ему сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

"По данным следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины. Таким образом, он целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах россии", — отметили в СБУ.

Уточняется, что прежде всего, это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в Украине и ее восприятия на международной арене.

Именно поэтому в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО. Длительные независимые экспертизы подтвердили его преступную деятельность. Мураеву грозит до 15 лет лишения свободы.

По информации "УП" Мураев выехал из Украины в мае 2022 года. Журналисты выяснили, что он с семьей живет в Вене.

Напомним, перед полномасштабным вторжением россии в нашу страну британская разведка сообщала, что россия планировала сделать Мураева марионеточным "главой" Украины.