Мураев переписал бизнес на "куратора" "Слуги народа": что о нем известно

Пророссийский политик избавляется от своего имущества

Пока Украина не конфисковала имущество пророссийского политика Евгения Мураева, тот спокойно от него избавляется. Так у связанных с ним компаний теперь появился новый владелец.

Как говорится в расследовании Харьковского антикоррупционного центра, в данных аналитической системы YouControl указано, что бизнес Мураева и его семьи недавно был переписан на Вадима Слюсарева и его адвоката Елену Бардину.

Отмечается, что Слюсарева в СМИ называли "одним из кураторов партии "Слуга народа" в Харьковской области".

К бизнесу Мураева и его семьи можно отнести ООО "Восточная финансовая группа", ООО "Завод "Рапид", "ООО "Альтеп", примечательно, что сооснователем последней был Константин Пивоваров, который являлся доверенным лицом экс-премьера Украины Николая Азарова.

Сейчас единственным учредителем ООО "Восточная финансовая группа" числится Вадим Слюсарев, а директором — Елена Бардина.

Бардина также числится директором и у других компаний, связанных с Мураевым — ООО "Хендлик Техник", ООО "Завод "Рапид".

Слюсарев ранее был помощником нардепа Артема Пшонки, сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки. О нем известно, что он служил пограничником в Харьковской области, а во времена Виктора Януковича его карьера резко пошла вверх и он получил должность в администрации ГПСУ.

Впрочем, в 2014 году он ушел оттуда и занялся бизнесом.

По данным "Украинской правды", перед началом вторжения Слюсарев уехал в россию на "временное проживание". Бардина после этого информацию опровергла, однако не стала уточнять, где он находится.

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