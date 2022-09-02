Мураєв переписав бізнес на "куратора" "Слуги народу": що про нього відомо

Проросійський політик позбавляється свого майна

Поки Україна не конфіскувала майно проросійського політика Євгена Мураєва, той спокійно його позбавляється. Так у зв’язаних із ним компаній тепер з’явився новий власник.

Як йдеться у розслідуванні Харківського антикорупційного центру, у даних аналітичної системи YouControl зазначено, що бізнес Мураєва та його родини нещодавно був переписаний на Вадима Слюсарєва та його адвоката Олену Бардіну.

Зазначається, що Слюсарєва у ЗМІ називали "одним із кураторів партії "Слуга народу" у Харківській області".

До бізнесу Мураєва та його родини можна віднести ТОВ "Східна фінансова група", ТОВ "Завод "Рапід", "ТОВ "Альтеп", примітно, що співзасновником останньої був Костянтин Пивоваров, який був довіреною особою експрем’єра України Миколи Азарова.

Нині єдиним засновником ТОВ "Східна фінансова група" вважається Вадим Слюсарєв, а директором — Олена Бардіна.

Бардіна також вважається директором і в інших компаній, пов’язаних з Мураєвим — ТОВ "Хендлік Технік", ТОВ "Завод "Рапід".

Слюсарєв раніше був помічником нардепа Артема Пшонки, сина ексгенпрокурора Віктора Пшонки. Про нього відомо, що він служив прикордонником у Харківській області, а за часів Віктора Януковича його кар’єра різко пішла вгору і отримав посаду в адміністрації ДПСУ.

Втім, у 2014 році він пішов звідти та зайнявся бізнесом.

За даними "Української правди", перед початком вторгнення Слюсарєв поїхав до рф на "тимчасове проживання". Бардіна після цього інформацію спростувала, проте не стала уточнювати, де він знаходиться.

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