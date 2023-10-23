Топ-сообщник Януковича, которого судили в Украине, сбежал в россию: громкие подробности

"Регионал" находится в статусе обвиняемого по ряду статей

Бывший глава фракции "Партии регионов" в Верховной Раде, экс-депутат Александр Ефремов, которого в Украине обвиняют в государственной измене, сейчас находится в Москве. После начала полномасштабного вторжения рф он выехал из Украины через Словакию.

Об этом пишут журналисты "Схем". Отмечается, что в Украине 69-летний Ефремов обвиняется в ряде преступлений.

В частности, по версии следствия депутат способствовал созданию группировки "Луганская народная республика", помогал захватывать административные здания Луганской областной государственной администрации и СБУ в 2014 году. Также его обвиняют в государственной измене. Сам Ефремов эти обвинения отвергает, а его адвокаты называют аргументы прокуроров "неубедительными". Дело по нему находится в стадии судебного разбирательства.

При этом "Схемы" подчеркивают, что одним из адвокатов экс-депутата по делу был Андрей Смирнов. Сейчас он занимает пост заместителя руководителя Офиса президента Украины.

После выхода из СИЗО Ефремов начал регулярно ездить за границу, в частности в россию. Журналисты с помощью источников с доступом к данным о пересечении границы установили, что экс-депутат четыре раза ездил туда через пункт пропуска через государственную границу с рф в Сумской области "Бачевск".

Пересечение границы Ефремовым

Такие выезды зафиксированы в августе и ноябре 2020 года, а также в октябре 2021-го. В последний раз Ефремов напрямую съездил в россию прямо накануне вторжения российских войск – уехал 4 февраля 2022 года и по тому же маршруту вернулся в Украину 19 февраля. 18 марта 2022 года Ефремов покинул Украину по железной дороге через контрольно-пропускной пункт "Чоп (Страж)", на границе со Словакией, и до сих пор не вернулся.

По информации "Схем", в россии Ефремов регистрировал свое место жительства по адресу двух апартаментов. В частности, это москва, Чапаевский переулок, 3. Это данные из базы частной медицинской лаборатории "Гемотест" за 2021 год. По этому адресу расположен элитный жилой комплекс "Триумф-Палас" – второй по высоте небоскреб в россии после "Москва Сити", построенный в стиле сталинского ампира.

В другой записи из базы "Гемотеста" за 2022 год указано еще одно место жительства бывшего "регионала" – это также апартаменты в "Триумф-Паласе", только на 11-м этаже. Общая площадь – 191,8 квадратного метра. Апартаменты, согласно данным "Росреестра", с 2007 года тоже принадлежат сыну бывшего главы фракции "Партии регионов". Их стоимость, согласно данным профильных вебсайтов по продаже недвижимости, составляет около 115 миллионов рублей, или 1,2 миллиона долларов. Таким образом, суммарная стоимость найденной журналистами московской недвижимости семьи Ефремовых составляет более 4 миллионов долларов (или более 150 миллионов гривен).

Отдельно, с помощью официального сайта Федеральной налоговой службы рф, "Схемы" выяснили, что у экс-депутата российский индивидуальный налоговый номер. Органы рф его учитывают в привязке к украинскому загранпаспорту Ефремова.

Индивидуальный налоговый номер Ефремова в рф

Также у бывшего парламентария есть и российский страховой номер (СНИЛС), позволяющий получать пенсионные выплаты на территории рф. "Схемы" получили выписку из базы Фонда пенсионного и социального страхования рф, где указан стаж работы Ефремова еще во времена Советского Союза.

Выписка из базы Фонда пенсионного и социального страхования РФ

Журналисты отмечают, что позвонили Ефремову на его российский номер. На вопрос, что он делает в москве и планирует ли возвращаться в Украину, ответил: "Вы знаете, у меня не входит в планы давать сейчас какие-то интервью, до свидания".

В свою очередь в Офис генерального прокурора Украины сообщили, что у Ефремова нет меры пресечения и в розыск он не объявлялся. На вопросы о его местонахождении журналистам не ответили. В прокуратуре также добавили, что судебные заседания по делу не назначались, "что, вероятно, обусловлено временной оккупацией Старобельска". Прокуратура упомянула о том, что дела Старобельского суда теперь должны рассматривать Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области.

Как известно, Александр Ефремов – давний соратник беглого президента Виктора Януковича. После избрания Януковича президентом в 2010 году Ефремов возглавил фракцию "Партии регионов" в парламенте, также являлся руководителем ее луганской областной ячейки.

Всего, начиная с 2006 года, трижды избирался в Верховную Раду под флагами "Партии регионов". Ефремов голосовал за "диктаторские законы 16 января" – пакет антидемократических законов, существенно ограничивших права граждан и свободу слова.

В преддверии парламентских выборов в 2019 году тогда еще внефракционный депутат, а ныне подозреваемый в государственной измене Евгений Мураев сообщил, что включил в список возглавляемой им партии "Оппозиционный блок" Александра Ефремова. Позже в Центральной избирательной комиссии заявили, что "Оппозиционный блок" не сможет включить Ефремова, ведь истек срок для подачи кандидатов в списки.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что народному депутату Нестору Шуфричу вручили подозрение в государственной измене. Сам нардеп не согласен с подозрением. Он попросил суд дать ему возможность выполнять обязанности нардепа.