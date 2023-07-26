Одиозного нардепа Рабиновича подозревают в госизмене: как он помог кремлю

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении еще одному народному депутату и запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ). Теперь правоохранители занялись Вадимом Рабиновичем.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным стражей порядка, фигурант распространял среди населения и политического руководство стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

"В своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", — говорится в сообщении.

В ГБР считают, что все вышесказанное помогало кремлю достигать своих военно-политических целей и обеспечивало рф идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Теперь бывшему руководителю ОПЗЖ Рабиновичу официально сообщили о подозрении в госизмене. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Поскольку экс-нардеп скрывается за границей уведомление о подозрении было осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в государство Израиль.

Напомним, что, по данным журналистов, Рабинович перед полномасштабным вторжением сбежал в Израиль и до сих пор находится там. Находясь за границей, он весьма серьезно сменил поле деятельности. После того, как политик остался без депутатского мандата, он решил уйти в религиоведение — теперь объясняет нюансы иудаизма и трактует Тору, одну из священных книг.