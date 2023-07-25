"россия - враг?": ОПЗЖшник Пономарев ответил на вопрос журналистов и назвал протестующих "наемниками"

Нардеп не согласен со своим подозрением

Народный депутат от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) Александр Пономарев, которому 24 июля сообщили о подозрении в госизмене, отрицает свое сотрудничество с оккупантами и признает, что россия является врагом.

Об этом он заявил перед судебным заседанием по делу о госизмене, передает корреспондент "Телеграфа".

Для справки: 25 июля судьи должны избрать Пономареву меру пресечения, но сейчас в заседании перерыв, так как фигурант попросил время на ознакомление с делом. Суд удовлетворил его просьбу.

Нашим журналистам удалось поговорить с Пономаревым перед началом заседания суда. По словам нардепа, он не согласен со своим подозрением и всячески отрицает свое сотрудничество с россиянами во время пребывания на временно оккупированных территориях Запорожской области. Он утверждает, что в это время он "помогал украинцам".

"Ни в коем случае (не работал с оккупантами — Ред.). Помогал людям, помогал беженцам. Очень много помогал беженцам с Мариуполя. Приезжали люди в огромных количествах. Им негде было расселятся, им не на что было питаться, у них не хватало топлива", — заявил Пономарев.

Он также смог назвать россию врагом, но, к слову, не с первого раза.

"Могу (назвать россию врагом — Ред.), но сейчас вы мешаете…. россия — враг", — говорит Пономарев.

Сейчас Пономарев с адвокатами продолжает знакомиться с делом, а пока он это делает некоторые украинцы попытались объяснить ему почему они против таких нардепов. Но тот их назвал "наемниками".

Напомним, что Пономарева подозревают в госизмене и уже предъявили ему подозрение, а журналисты "Схем" выяснили, что нардеп в начале полномасштабного вторжения, вероятно, наладил контакты с россиянами и запустил производство на временно оккупированных территориях. С помощью него он якобы торговал и с Украиной, и с россией.