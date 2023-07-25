"росія — ворог?": ОПЗЖшник Пономарьов відповів на запитання журналістів і назвав протестувальників "найманцями"

Нардеп не згоден зі своєю підозрою

Народний депутат від забороненої партії "Опозиційна платформа – за життя" (ОПЗЖ) Олександр Пономарьов, якому 24 липня повідомили про підозру в держзраді, заперечує свою співпрацю з окупантами та визнає, що росія є ворогом.

Про це він заявив перед судовим засіданням у справі про держзраду, передає кореспондент "Телеграфа".

Для довідки: 25 липня судді мають обрати Пономарьову запобіжний захід, але зараз у засіданні перерва, оскільки фігурант попросив час на ознайомлення зі справою. Суд задовольнив його прохання.

Нашим журналістам вдалося поговорити з Пономарьовим перед початком засідання суду. За словами нардепа, він не згоден зі своєю підозрою та всіляко заперечує свою співпрацю з росіянами під час перебування на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Він стверджує, що в цей час він "допомагав українцям".

"У жодному разі (не працював з окупантами — Ред.). Допомагав людям, допомагав біженцям. Дуже багато допомагав біженцям з Маріуполя. Приїжджали люди у величезних кількостях. Їм не було де розселяться, їм не було на що харчуватися, у них не вистачало палива", — заявив Пономарьов.

Він також зміг назвати росію ворогом, але, до речі, не з першого разу.

"Можу (назвати росію ворогом — Ред.), але зараз ви заважаєте … росія — ворог" , — говорить Пономарьов.

Зараз Пономарьов з адвокатами продовжує знайомитися зі справою, а поки що це робить деякі українці спробували пояснити йому чому вони проти таких нардепів. Але той їх назвав "найманцями".

Нагадаємо, що Пономарьова підозрюють у держзраді і вже висунули йому підозру, а журналісти "Схем" з’ясували, що нардеп на початку повномасштабного вторгнення, ймовірно, налагодив контакти з росіянами і запустив виробництво на тимчасово окупованих територіях. За допомогою нього він нібито торгував і з Україною, і з росією.