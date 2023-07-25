І вашим, і нашим: що ОПЗЖшник Пономарьов робив в окупації і як заробив мільйони – розслідування

Народний депутат від забороненої партії "Опозиційна платформа — за життя" (ОПЗЖ) Олександр Пономарьов, якому 24 липня повідомили про підозру в держзраді, торгував з рф під час повномасштабного вторгнення.

Про це свідчить розслідування "Схем".

Нагадаємо, що у лютому 2022 року Пономарьов поїхав назустріч окупаційним військам і кілька місяців прожив у тимчасово окупованому Бердянську. Вже за півроку нардеп повернувся до Києва, де продовжив роботу у Верховній Раді.

У своєму новому розслідуванні журналісти розповідають, що саме народний депутат робив в окупації, чи справді його полонили, про що домовлявся із загарбниками, і як бізнес парламентаря Пономарьова тепер працює і на рф, і на Україну.

Так, наприклад, за даними розслідувачів, Пономарьов заробляв мільйони на тендерах в Україні, продаючи державним підприємствам продукцію з росії. Зокрема, компанії "НВП Агрінол" та "Мироїл", пов’язані з Пономарьовим, продали "Укрзалізниці" з лютого 2022 року мастильних матеріалів на 120 мільйонів гривень.

Також нардеп продавав продукцію, виготовлену на сировині з рф, "Енергоатому", Харківському бронетанковому заводу, Миколаївському бронетанковому заводу, військовій частині в Сумській області.

Зазначається, що виробники моторних масел, як "Азмол" та "Агрінол", залишаються на окупованій території України — у Бердянську Запорізької області. Журналісти кажуть, що швидше за все українському політику вдалося порозумітися зі спецслужбами рф, оскільки їхню роботу після 30 березня 2022 року вдалося запустити.

При цьому сировину для виробництва моторних масел завозили з росії, куди згодом відправляли частину продукції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні колишній народний депутат України від партії ОПЗЖ отримав одразу дві підозри від СБУ.