До 15 років ув'язнення: за що екснардеп від ОПЗЖ Волошин отримав одразу дві підозри від СБУ

Екснардеп втік до росії ще до розв'язання агресором повномасштабної війни

Колишньому народному депутату від забороненої в Україні партії ОПЗЖ (Опозиційна платформа — За життя) Олегу Волошину, який втік з України перед повномасштабним вторгненням, загрожує до 15 років позбавлення волі. Експарламентаря обґрунтовано підозрюють у державній зраді.

Про це у понеділок, 1 травня, повідомили у пресцентрі Служби безпеки України, зазначивши, що доказову базу на колишнього нардепа Верховної ради ІХ скликання було зібрано спільно з представниками Державного бюро розслідувань (ДБР).

На підставі зібраних доказів до суду направлено обвинувальний акт за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

державна зрада,

завдання навмисного легкого тілесного ушкодження.

Так, у рамках слідства було встановлено, що з 2020 по 2021 рік Волошин активно сприяв вищому воєнно-політичному керівництву росії у проведенні масштабної підривної діяльності проти України. Зокрема, екснардеп маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресорки: розповсюджував кремлівські наративи, робив проросійські публікації у своїх соцмережах і публічних виступах. Тобто всіма своїми діями намагався дискредитувати українську державу.

Ба більше, Волошин на систематичній основі виправдовував створення та діяльність терористичних організацій так званих "донецької та луганської республік".

Крім того, правоохоронці задокументували й факт заподіяння зрадником умисних тілесних ушкоджень іншій особі.

Також зазначається, що до повномасштабного вторгнення росії, 24 лютого, Волошин виїхав з України до росії. Зараз він переховується від правосуддя на території рф.

"У зв’язку з цим прокурори клопотатимуть про спеціальний судовий розгляд для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у чотирьох нардепів проросійської партії "ОПЗЖ" знайшли паспорти рф. Серед них був і Олег Волошин.