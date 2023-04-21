Слідкували майже рік: Малюк розповів, що чекає на топ-СБУшника за зраду України

Слідкували за зрадником у повній таємності протягом року

У липні 2022 року СБУ затримала колишнього голову управління СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулініча, який допоміг окупантам швидко захопити південь України. Керівник СБУ Василь Малюк розповів про те, що далі чекає на українського зрадника.

В інтерв’ю "Інтерфаксу" голова СБУ розповів, що затримання Кулініча — це один із прикладів чистки в лавах структури. Досудове розслідування щодо нього вже завершено, тепер справа за судом.

Розробкою та затриманням колишнього керівника СБУ у Криму керував особисто Василь Малюк із ще одним співробітником за завданням президента. Операція була повністю секретною і раніше подібні не проводились силовиками України. За Олегом Куліничем стежили близько року, а затримання було проведено разом із ДБР, оскільки зрадники у лавах силовиків — це їхній функціонал.

За словами Малюка, екс-глава СБУ Криму доповідав росіянам багато інформації, яка стосувалася як роботи силової структури, так і функціонування країни загалом. Оприлюднені аудіозаписи зрадника — лише частина доказової бази.

"Вони (аудіозаписи — Ред.) не просто розкривають деталі співпраці Кулініча з політичним офісом Сівковича-Клюєва в Москві, а демонструють підходи російських спецслужб до роботи в Україні", — зазначив глава СБУ.

На сьогоднішній день досудове розслідування у справі зрадника Олега Кулініча вже завершено і незабаром буде передано до суду. Також Малюк висловив сподівання, що від відповідальності не втечуть і деякі колишні українські політики.

"Переконаний, що згодом не уникнуть відповідальності і колишні українські політики, які зараз ховаються в Москві. "Політичний офіс" Сівковича-Клюєва – справжня кротоферма, яка допомагала росії вести розвідувально-підривну діяльність проти України. Гніздо зрадників, яке безпосередньо співпрацює з ФСБ", — наголосив Василь Малюк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в СБУ озвучили нові подробиці справи Кулініча з позивним "Котигорошком". Він співпрацював із ФСБ, а дії курирував так званий "політичний офіс" у Москві.