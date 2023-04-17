СБУ накрила мережу ворожих інтернет-агітаторів: серед них топ-інженер "Антонова"

Зрадники публічно підтримували російську збройну агресію проти України

Служба безпеки України "накрила" діяльність міжрегіональної мережі прокремлівських інтернет-агітаторів. Серед них виявився і інженер державного підприємства "Антонов", ексдиректором якого також зараз займаються правоохоронці.

До складу цієї мережі всього входило шість пропагандистів. Вони займалися провадженням інформаційно-підривної діяльності на користь окупантів. Про це сьогодні, 17 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ.

"Зловмисники публічно підтримували російську збройну агресію проти України та закликали до зміни кордонів нашої держави. Для цього вони створили кілька акаунтів у соцмережах, включаючи заборонені в Україні. Більшу частину деструктивного контенту "підхоплювали" з інтернет-ресурсів країни-агресора", — йдеться в повідомленні.

Так, у Києві було затримано провідного інженера підрозділу авіаційної безпеки держпідприємства "Антонов". Було встановлено, що він розповсюджував відео на російських сайтах "Вконтакте" та "Однокласники" з виступами рамзана кадирова, в яких той закликав приєднати до росії захоплені райони України.

На Закарпатті правоохоронці затримали мешканця Берегівського району, який виправдовував псевдореферендуми, які проводили російські окупанти на півдні України. Водночас на території області були викриті два ворожих агітатори з Білорусі. Вони займалися розпалюванням антисемітських настроїв у регіоні.

У Запоріжжі СБУ повідомила про підозру чоловіка, який виправдовував у соціальних мережах злочини російських загарбників проти мирних громадян.

На Івано-Франківщині жителька Калуша відзначилася виправданням російської агресії та пропозиціями видати російським загарбникам "головних бандерівців". За це вона отримала покарання у волі позбавлення волі.

За всіма викритими фактами тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що співробітники СБУ затримали інструктора з тактичної підготовки однієї із громадських організацій у Миколаєві, який виявився кремлівським агентом.