СБУ накрыла сеть вражеских интернет-агитаторов: среди них топ-инженер "Антонова"

Предатели публично поддерживали российскую вооруженную агрессию против Украины

Служба безопасности Украины "накрыла" деятельность межрегиональной сети прокремлевских интернет-агитаторов. Среди них оказался и инженер государственного предприятия "Антонов", экс-директором которого также сейчас занимаются правоохранители.

В состав этой сети всего входило шесть пропагандистов. Они занимались проведением информационно-подрывной деятельности в пользу оккупантов. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Злоумышленники публично поддерживали российскую вооруженную агрессию против Украины и призывали к изменению границ нашего государства. Для этого они создали несколько аккаунтов в соцсетях, включая запрещенные в Украине. Большую часть деструктивного контента "подхватывали" из интернет-ресурсов страны-агрессора", — говорится в сообщении.

Так, в Киеве был задержан ведущий инженер подразделения авиационной безопасности госпредприятия "Антонов". Было установлено, что он распространял видео на российских сайтах "Вконтакте" и "Одноклассники" с выступлениями рамзана кадырова, в которых тот призывал присоединить к россии захваченные районы Украины.

В Закарпатье правоохранители задержали жителя Береговского района, который оправдывал псевдореферендумы, проводимые российскими оккупантами на юге Украины. Вместе с тем на территории области разоблачили два вражеских агитатора из Беларуси. Они занимались разжиганием антисемитских настроений в регионе.

В Запорожье СБУ сообщила о подозрении мужчине, который оправдывал в социальных сетях преступления российских захватчиков против мирных граждан.

В Ивано-Франковской области жительница Калуша отличилась оправданием российской агрессии и предложениями выдать российским захватчикам "главных бандеровцев". За это она получила наказание в виле лишения свободы.

По всем разоблаченным фактам продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сотрудники СБУ задержали инструктора по тактической подготовке одной из общественных организаций в Николаеве, который оказался кремлевским агентом.