Следили почти год: Малюк рассказал, что ждет топ-СБУшника за предательство Украины

Следили за предателем в полной секретности на протяжении года

В июле 2022 года СБУ задержала бывшего главу управления СБУ в Автономной республике Крым Олега Кулинича, который помог оккупантам быстро захватить юг Украины. Руководитель СБУ Василий Малюк рассказал о том, что дальше ждет украинского предателя.

В интервью "Интерфаксу" глава СБУ рассказал, что задержание Кулинича — это один из примеров чистки в рядах структуры. Досудебное расследование по нему уже завершено, теперь дело за судом.

Разработкой и задержанием бывшего руководителя СБУ в Крыму руководил лично Василий Малюк с еще одним сотрудником по заданию президента. Операция была полностью секретной и ранее подобные не проводились силовиками Украины. За Олегом Кулиничем следили около года, а задержание было проведено вместе с ГБР, так как предатели в рядах силовиков — это их функционал.

По словам Малюка, экс-глава СБУ Крыма докладывал россиянам много информации, которая касалась как работы силовой структуры, так и функционирования страны в целом. Обнародованные аудиозаписи предателя — это лишь часть доказательной базы.

"Они (аудиозаписи — Ред.) не просто раскрывают детали сотрудничества Кулинича с политическим офисом Сивковича-Клюева в Москве, а демонстрируют подходы российских спецслужб к работе в Украине", — отметил глава СБУ.

На сегодняшний день досудебное расследование по делу предателя Олега Кулинича уже завершено и скоро будет передано в суд. Также Малюк выразил надежду, что от ответственности не уйдет и некоторые бывшие украинские политики.

"Убежден, что со временем не уйдут от ответственности и бывшие украинские политики, которые сейчас скрываются в Москве. "Политический офис" Сивковича-Клюева – настоящая кротоферма, которая помогала россии вести разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Гнездо предателей, которое напрямую сотрудничает с ФСБ", — подчеркнул Василий Малюк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в СБУ озвучили новые подробности дела Кулинича с позывным "Котигорошко". Он сотрудничал с ФСБ, а действия курировал так называемый "политический офис" в москве.