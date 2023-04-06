Генерал-предатель из СБУ объявился в суде Сербии: подозревают в отмывании денег

Беглый украинский экс-генерал обвиняется в отмывании денег в Сербии

Сбежавший из Украины экс-руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов объявился в суде Сербии. Его подозревают в отмывании крупных сумм иностранной валюты.

Об этом сообщили журналисты Балканской службы "Радио Свобода". Бвший украинский генерал заявил, что больше 700 тысяч евро — это его "семейные" деньги.

В автомобиле Наумова нашли 608 тысяч евро и 125 тысяч евро. Тогда он заявил, что это "деньги его семьи" и отрицал любые обвинения. В суде 6 апреля Наумов заявил, что одолжил у бизнес-партнера больше 700 тысяч евро для того, чтобы открыть телеканал. На сегодняшний день он владеет восьмью частными компаниями, большая часть которых зарегистрированы в Украине.

Но по версии отца, на эти деньги собирались купить дом для всей семьи. К слову, деньги Наумов занял именно у отца.

"После начала войны в Украине я не мог работать над открытием нового телеканала, и я перевел эти деньги в Европу. Я не мог сделать это через счет, потому что транзакции были приостановлены", — сказал отец экс-чиновника.

Также отец Наумова рассказал, что на эти деньги должен был быть куплен дом в Турции, в который доолжна была переехать вся семья. Именно для этого были переданы деньги невестке в Германии.

"СМИ на заседание 6 апреля не допустили. Никакие решения не приняты, рассмотрение дела будет продолжено в мае", — передали журналисты.

Следователи в Сербии подозревают Наумова в отмывании денег. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, Андрей Наумов был задержан в июне 2022 года на границе с Северной Македонией, куда он кроме денег пытался провезти драгоценности. С ним был гражданин Германии, которого позже отпустили. А в октябре 2022 года Украина обратилась в Сербию по поводу экстрадиции бывшего генерала СБУ.

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