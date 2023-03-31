Бывший СБУшник из Алчевска Евгений Талантов оброс элитной недвижимостью в Киеве — СМИ

Евгений Талантов – темная лошадка с коррупционными связями

Бывший работник СБУ Евгений Талантов имеет элитную недвижимость в Киеве по адресу Максима Максимовича 7-б, где квартиры стоят 2,5-3,5 млн грн, а также земельный участок в селе Дмитровка под Киевом, где немало элитных дач, а дома стоят трех до десятков миллионов гривен.

Об этом волонтер, ветеран войны Ярослав Бондаренко пишет в своем блоге на сайте OBOZREVATEL.

Семья и происхождение

Его родители с Донбасса, место последней регистрации – Алчевск, улица Ленина. У отца есть удостоверение ветерана МВД и СБУ. Но возраст 63 года позволяет говорить о том, что он начал свою службу во времена СССР, затем продолжил уже при независимой Украине.

Улица Ленина – центральная в Алчевске. Получить там квартиру могли только партийные функционеры как в старые, так и в новые времена, или знаковые силовики. Кстати, регистрация на этой улице у супругов разная, то есть у них есть квартиры в двух разных домах. Плюс за матерью Еленой Талантовой закреплена еще квартира в Луганске.

Учитывая недвижимость, можно заключить, что Валерий Талантов был "шишкой" у себя в городе. Поэтому неудивительно, что его сын легко поступил в самый престижный и коррумпированный в начале 2000-х вузов на Востоке Украины — Харьковскую юридическую академию им. Ярослава Мудрого, которая в дальнейшем поможет Евгению со связями.

Что касается самих родителей, то в настоящее время они, скорее всего, живут уже не на Донбассе, а в Киеве. По последнему месту службы своего сына.

Алчевск с 2014 года оккупирован РФ. Евгений Талантов вряд ли смог бы легко продвигаться по службе, имея близких родственников в "ЛНР".

Сейчас на родителей Евгения — Валерия и Елену Талантовых — зарегистрированы две квартиры – в Крепостном тупике, д.9 кв. 79 и по улице Василия Тютюнника 51/1-А кв. 194. По этому же адресу на Валерия Талантова зарегистрирован гараж.

Улица Василия Тютюнника, 51/1-А – это престижная новостройка в Киеве, ЖК "Французский квартал", где в среднем квартира стоит четверть миллиона долларов и выше. Неплохое приобретение для пенсионеров-переселенцев, у которых сын госслужащий, и не продававших свою недвижимость на Донбассе.

Вторая квартира супругов Талантовых находится в пешей доступности от первой. Все это в престижном треугольнике "Печерская", "Дворец Украины", "Лыбидская". Это так называемый Нижний Печерск, дом находится в парковой зоне, квартиры стоят больше 100 тысяч долларов.

Но это не всё. На самого Евгения Талантова зарегистрирована недвижимость по адресу Максима Максимовича 7-б, цена квартир от 2,5 до 3,5 миллионов гривен. Также на него оформлен земельный участок в селе Дмитровка, Киево-Святошинского района. В этом селе немало элитных дач, дома стоят от трех до десятков миллионов гривен. Сложно сказать, когда именно рядовой работник СБУ смог приобрести всю эту недвижимость, отражена ли она в его декларациях. Ведь из-за военного положения публичные реестры закрыты.

Автопарк Талантовых умеренный, по крайней мере, то, что отражено в документах. Но откуда деньги на эти автомобили, есть вопрос. На мать Евгения Талантова в 2013 году была зарегистрирована машина Hyundai Santa Fe 2008 года. В тот момент такая машина стоила более полумиллиона гривен, на пенсию не купишь. Сейчас на эти номера зарегистрирован уже грузовой автомобиль. Но у отца есть гараж, поэтому маловероятно, что родители Евгения Талантова передвигаются на метро.

В прессу попал скандал с возможной супругой оперативника — Ларисой Талантовой, которая является прокурором в Киеве и занимается довольно сладкими таможенными делами. Благодаря скандалу стало известно об автомобильных махинациях Талантовой. Лариса Талантова купила автомобиль Toyota RAV4 2014 по заниженной как минимум в 2,5 раза цене.

Уведомление о покупке транспортного средства она подала в Единый государственный реестр деклараций, сообщает "Слово і Справа".

Как отметила Талантова, автомобиль она купила у гражданки Украины Татьяны Михайловны Цыганковой за 255 тысяч гривен. Однако на рынке подержанных автомобилей цена на японский кроссовер начинается от 600 тыс. грн и заканчивается 800 тыс. грн.

ФОП Цыганкова Татьяна Михайловна была зарегистрирована в Луганской области, то есть на малой родине Талантовых. Там Татьяна Михайловна занималась торговлей с лотков. После переехала в Киев, где основала "Украинскую ассоциацию маркетинга", ФЛП закрыла. Скорее всего, речь идет о распространенной схеме "обнала" имущества и денег, которую использовала прокурорско-сбушная семья.

На самой Ларисе Талантовой ни предприятий, ни недвижимости не зарегистрировано.

Творческий путь Евгения Талантова

Евгений Талантов окончил харьковский Национальный университет имени Ярослава Мудрого в 2004 году. Это довольно успешный курс, среди выпускников которого немало силовиков на руководящих должностях, судей Высших судов. То есть найти связи для продвижения по службе можно было легко. И вероятнее всего именно они сыграли.

Сначала Евгений Талантов строил карьеру в СБУ, в частности, в киевском управлении. А в 2020 году неожиданно переходит в ГБР, причем из столицы в Краматорск.

Нелогичное назначение объясняется "рейдерским захватом" ГБР харьковским СБУ, с которым Талантов, безусловно, имел связи.

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Почему Краматорск, тоже вопрос ясный. В "серой зоне" АТО-ОСС с первого дня войны 2014 года ширились контрабанда, отжим имущества силовиками, другие незаконные или полузаконные процессы, которые "крышевали" правоохранители и судьи. А это зона ответственности ГБР. Попасть на это место была возможность не у всех, у Талантова она появилась.

При этом показатели своей деятельности Талантов и Ко делали на рядовых воинах, которых немало в зоне ОСС. Об этом свидетельствует отчет ГБР Краматорска, где указано, что по делам, расследуемым территориальным подразделением бюро, 50 на 50 производств, в которых фигурируют правоохранители и военные. Но при этом в суд направлено более 300 дел в отношении рядового и сержантского состава ВСУ и единицы в отношении других субъектов — полицейских, судей, работников прокуратуры и т.д. То есть всех, кто во время полномасштабной агрессии перешел на сторону врага. Зачем же было против них расследовать дела, если можно брать откаты?