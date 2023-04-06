Генерал-зрадник із СБУ з’явився в суді Сербії: підозрюють у відмиванні грошей
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Втікший український екс-генерал звинувачується у відмиванні грошей у Сербії
Екс-керівник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який втік з України, з’явився в суді Сербії. Його підозрюють у відмиванні великих сум іноземної валюти.
Про це повідомили журналісти Балканської служби "Радіо Свобода". Колишній український генерал заявив, що понад 700 тисяч євро – це його "сімейні" гроші.
В автомобілі Наумова знайшли 608 тисяч євро та 125 тисяч євро. Тоді він заявив, що це "гроші його родини" та заперечував будь-які звинувачення. У суді 6 квітня Наумов заявив, що позичив у бізнес-партнера понад 700 тисяч євро для того, щоб відкрити телеканал. На сьогоднішній день він володіє вісьмома приватними компаніями, більшість яких зареєстровані в Україні.
Але за версією батька на ці гроші збиралися купити будинок для всієї родини. До речі, гроші Наумов зайняв саме у батька.
"Після початку війни в Україні я не міг працювати над відкриттям нового телеканалу, і я переказав ці гроші до Європи. Я не міг зробити це через рахунок, тому що транзакції було припинено", — сказав батько екс-чиновника.
Також батько Наумова розповів, що на ці гроші повинен був бути куплений будинок у Туреччині, до якого повинна була переїхати вся родина. Саме для цього було передано гроші невістці у Німеччині.
"ЗМІ на засідання 6 квітня не допустили. Жодних рішень не прийнято, розгляд справи буде продовжено в травні", — передали журналісти.
Слідчі у Сербії підозрюють Наумова у відмиванні грошей. За це йому загрожує до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, Андрія Наумова було затримано у червні 2022 року на кордоні з Північною Македонією, куди він окрім грошей намагався провезти коштовності. З ним був громадянин Німеччини, якого згодом відпустили. А в жовтні 2022 року Україна звернулася до Сербії щодо екстрадиції колишнього генерала СБУ.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишній СБУшник з Алчевська Євген Талантов обзавівся елітною нерухомістю в Києві на десятки, а то й сотні мільйонів гривень.