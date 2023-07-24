Нардеп від ОПЗЖ отримав підозру у держзраді: ім’я та фото

Вирішується питання про обрання зраднику запобіжного заходу

Чинному народному депутату України від забороненої партії "Опозиційна платформа – за життя" (ОПЗЖ). Його підозрюють у державній зраді.

Про це "Телеграф" повідомляє із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Водночас пресслужба Держбюро розслідувань інформує про те, що співробітники ДБР у взаємодії з СБУ встановили, що депутат кількох скликань від забороненої в Україні політичної партії ОПЗЖ перейшов на бік ворога на початку війни. 24 лютого 2022 року він виїхав з Києва до тимчасово окупованого Бердянська.

"Задля збереження власних статків і підприємств, які розташовувалися в окупованому місті, він почав співпрацювати із загарбниками. За оперативними даними, афілійовані з ним підприємства досі надають у користування військовим рф приміщення, забезпечують їх харчуванням і паливно-мастильними матеріалами. Також, місцеві ЗМІ, які знаходились в його орбіті впливу, транслюють проросійські наративи та пропаганду, вводячи в оману населення Бердянська", — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що нардеп тривалий час був на тимчасово окупованій території, де зустрічався з представниками держави-агресора, окупаційною адміністрацією міста. Політик навіть отримав від ворога підтримку та охорону.

"За час роботи з окупантами народний депутат відвідував тимчасово окупований Крим та росію. Згодом через комерційні суперечки з окупантами депутат вирішив повернутися в неокуповану частину України", — розповіли в ГБР.

У пресслужбі СБУ додали, що повернувшись до Києва нардеп продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогові у війні проти України.

"Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії на місці злочину нардепа на користь росії. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу", — йдеться в повідомленні.

За цим фактом триває судове розслідування. Зраднику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні колишній народний депутат України від партії ОПЗЖ отримав одразу дві підозри від СБУ.