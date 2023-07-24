Нардеп от ОПЗЖ получил подозрение в госизмене: имя и фото

Решается вопрос об избрании предателю меры пресечения

Действующему народному депутату Украины от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ). Его подозревают в государственной измене.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

В то же время пресс-служба Госбюро расследований информирует о том, что сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ установили, что депутат нескольких созывов от запрещенной в Украине политической партии ОПЗЖ перешел на сторону врага в начале войны. 24 февраля 2022 года он уехал из Киева во временно оккупированный Бердянск.

"Для сохранения собственного состояния и предприятий, которые располагались в оккупированном городе, он начал сотрудничать с захватчиками. По оперативным данным, аффилированные с ним предприятия до сих пор предоставляют в пользование военным РФ помещения, обеспечивают их питанием и горюче-смазочными материалами. Также местные СМИ, находившиеся в его орбите влияния, транслируют пророссийские нарративы и пропаганду, вводя в заблуждение население Бердянска", — говорится в сообщении.

Отмечается, что нардеп долгое время был на временно оккупированной территории, где встречался с представителями государства-агрессора, оккупационной администрацией города. Политик даже получил от врага поддержку и охрану.

"За время работы с оккупантами народный депутат посещал временно оккупированный Крым и россию. Впоследствии, из-за коммерческих споров с оккупантами, депутат решил вернуться в неоккупированную часть Украины", — рассказали в ГБР.

В пресс-службе СБУ добавили, что вернувшись в Киев нардеп продолжил координировать предприятия, которые помогают врагу в войне против Украины.

"В ходе неотложных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители с поличным нардепа в пользу россии. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения", — говорится в сообщении.

По данному факту продолжается судебное расследование. Предателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае бывший народный депутат Украины от партии ОПЗЖ получил сразу два подозрения от СБУ.