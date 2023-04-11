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13 роскошных авто на миллион долларов за год войны: как шикует семья нардепа от ОПЗЖ (фото)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Семья Суто Мамояна за 2022 год пополнила свой автопарк Новость обновлена 11 апреля 2023, 13:34
Семья Суто Мамояна за 2022 год пополнила свой автопарк. Фото Коллаж "Телеграфа"

В ходе журналистского расследования стало известно, какие авто купила семья нардепа за прошлый год

За 2020 год семья члена депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" (экс-ОПЗЖ) в Верховной Раде Суто Мамояна купила 13 автомобилей, общая стоимость которых превышает 1,3 млн долларов. Сам нардеп проживает в шикарном имении, которое оформлено на его родителей. Однако в декларации Суто его по каким-то причинам нет.

Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что в декларациях депутата за 2020 год указано, что ему принадлежал автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG 2018-го года и два авто Toyota Land Cruiser 200 2017-2018 годов. Каждый из них обошелся Мамояну всего в 800 долларов.

В последнее время нардеп пользуется автомобилем Mercedes-Benz S500L 2020 года, который оформлен на его брата. Стоимость машины составляет 172 тыс. долларов. Также в 2022 году его дядя приобрел Toyota Land Cruiser 300, цена которой составляет 90 тыс. долларов. Однако этот внедорожник сопровождает депутата.

Этот автомобиль был зафиксирован в правительственном квартале вместе с идентичным внедорожником в день пленарного заседания Верховной Рады.

Также в расследовании отмечается, что на дядю Мамояна летом 2022 года был оформлен еще один автомобиль — Lexus LX500d стоимостью минимум 133 тыс. долларов.

А в сентябре и октябре прошлого года на его родственников были оформлены еще два Toyota Land Cruiser 300 общей стоимостью около 180 тыс. долларов.

Отец, кузены и дядя нардепа пополнили свой автопарк еще четырьмя автомобилям Toyota Camry. Один из них обычный, стоимостью от 31 тыс. долларов, и три — с гибридной силовой установкой за минимум 37 тыс. долларов каждый. В целом транспортные средства обошлись в сумму от 141 тыс. долларов.

Ближе к Новому году у семьи Мамояна появился еще и премиальный микроавтобус Mercedes-Benz V300D, цена которого стартует от 118 тысяч долларов.

Кроме того, журналистам удалось узнать о еще одном авто — Mercedes-Benz S400L, которое оформлено в мае 2022 года на женщину с фамилией Мамоян. Однако пользуется машиной мужчина, которого неоднократно видели в местах пребывания Суто Мамояна. Цена этого авто составляет от 136 тысяч долларов.

В конце лета прошлого года на ту же женщину был оформлен еще и Mercedes-Maybach S680 2021 года выпуска, стоимость на который стартует от 260 тысяч долларов. В этой машине также видели мужчину из окружения Мамояна.

Новенький G63 AMG стоимостью минимум 225 тыс. долларов был приобретен и оформлен в октябре 2022 года на мужчину по имени Синот Мамоян. За рулем этой машины был все тот же указанный ранее водитель.

В последней декларации нардепа, которую он подавал в 2020 году, указано, что Суто проживает в квартире своего дяди, а сам является владельцем двух квартир, которые ему подарить мать.

Журналистам в ходе расследования удалось также зафиксировать, как Мамоян выезжал из домовладения на левом берегу Киева. Это территория общей площадью 132 сотки. С 2014 года этот участок принадлежит родителям депутата. Там расположены два больших имения, несколько гаражей, десяток авто, фонтаны, беседка, гостевой и двухэтажный сторожевой дом.

Через дорогу есть еще одно имение, которое принадлежит кузенам Мамояна. Журналисты подсчитали, что общая стоимость участков, которые принадлежит кузенам и родителям депутата, составляет – 480 тыс. долларов, а общая цена одного из домов может доходить до 1 млн долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Николай Тищенко пожаловался в сети на то, что "лесная мафия" сожгла автомобиль одного из членов временной следственной комиссии по вопросам эффективности Госагентства лесных ресурсов.

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#Украина #Автопарк #Расследование #Народный депутат #ОПЗЖ #Суто Мамоян