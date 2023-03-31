Roshen причастен к контрабанде сигарет? Журналисты известного телеканала выпустили расследование

В грузовике обнаружили почти 3,9 млн сигарет

Украинские журналисты заявили, что разоблачили схему контрабандных поставок сигарет в страны Европы, к которым может быть причастна кондитерская корпорация Roshen.

Об этом сообщают в новом выпуске программы "Гроші", проекта телеканала "1+1".

Отмечается, что контрабанду якобы прячут между палетированных конфет, которые вносят в декларацию. По словам руководителя регионального отделения румынской таможни города Брашов, одна из таких неожиданных находок была обнаружена в фуре, остановленной на границе. Сигареты были с беспошлинной маркировкой, то есть без румынской налоговой маркировки.

Так, 24 марта, румынские правоохранители возле города Брашов остановили для проверки грузовик с украинскими номерами. Авто двигалось в сторону города Сибиу, однако пунктом назначения был указан Бухарест, который расположен в другой стороне.

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Как говорится в материале, при осмотре грузовика между коробками со сладостями обнаружили 3 838 000 сигарет Compliment Blue, 10 000 сигарет Kent, 10 000 сигарет Kent, 10 000 сигарет Kent Crystal и 10 000 сигарет Ashima. Все они были без акцизных марок.

Скриншот видео

Скриншот видео

По подсчетам румынских таможенников, акцизный сбор, не уплаченный с этой контрабанды, составляет примерно 1 млн евро. В программе "Гроші" отметили, что уголовные дела были возбуждены и в Украине, и в Румынии. Но названия фирмы не были обнародованы. В то же время из данных таможенной базы, подтвержденных несколькими источниками в правоохранительных органах, следует, что отправителем якобы была ГП "Кондитерская корпорация "Рошен", а получателем — фирма Roshen One Ltd в Бухаресте.

Скриншот видео

"Такое количество сигарет – целый автомобиль – не мог загрузить водитель, куда-то заехав, без ведома компании, которую он обслуживает. Он мог не знать, что ему загружают на складе, но вряд ли сам принял на себя ответственность догрузить сигаретами", — считает президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине поймали изобретательного контрабандиста. Его авто, в котором он перевозил туристов, было полностью набито табачными изделиями. Мужчина прятал их и в полу, и в потолке, и в креслах.