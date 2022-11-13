В Украине поймали изобретательного контрабандиста: вез туристов на "сигаретовозе" (эпичные фото)

За рулем автобуса был 46-летний мужчина из Закарпатья

Украинские пограничники остановили автобус, перевозящий пассажиров и заодно табачную контрабанду. Группа украинцев, отправлявшаяся на отдых, была вынуждена возвращаться домой с границы пешком.

Так, 12 ноября, примерно в 22:30, в международном пункте пропуска "Лужанка" на украинско-венгерской границе был остановлен автобус MAN, который полностью был набит табачными изделиями. Об этом сообщается на Facebook-странице "Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница".

Автобус с табачной контрабандой

За рулем транспортного средства находился 46-лежтний мужчина из Закарпатья, а вместе с ним группа туристов, которая направлялась в венгерский город Ньиредьгаза с целью посетить термальные бассейны.

В ходе осмотра автобуса пограничники обнаружили в тайнике, оборудованном под полом, крупную партию сигарет. Затем табачные "сюрпризы" нашли и в потолке и в пассажирских креслах и полках для ручной клади. Пограничникам пришлось демонтировать кресла и полностью снимать декоративные элементы обшивки салона, чтобы достать все сигареты, которые были спрятаны в автобусе.

Автобус с табачной контрабандой

Проверка транспортного средства проводится до сих пор. А пассажиры табачного автобуса, "благодаря" перевозчику, были вынуждены ночью пешком возвращаться с границы домой.

Автобус с табачной контрабандой

Напомним, что украинцам объяснили, почему в нашей стране процветает теневой табачный рынок.