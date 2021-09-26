В Колумбии конфисковали тысячи плавников акул: зачем их отрезают и для кого (фото)

Ценный груз перевозили в Гонконг.

По разным оценкам от 900 до 1000 акул могли стать жертвами браконьеров в Колумбии. За ними охотятся ради их плавников. Накануне колумбийские власти отчитались о задержании большой партии — почти 3,5 тысячи плавников акул обнаружили при попытке вывести за границу.

Об этом пишет CNN.

Их пытались отправить в 10 упаковках из аэропорта Боготы. По оценкам специалистов для получения этих плавников пришлось жестоко убить около тысячи акул размером от 1 до 5 метров. Отметим, что браконьеры не всегда убивают акул перед тем как отрезать им плавники. Иногда еще живых акул они выбрасывают за борт, эти рыбы в дикой природе выжить не могут.

Тысячи сушеных акульих плавников

Акульи плавники это часть китайской традиционной кухни и, в больше степени, народной медицины. Там считают, что они помогают при лечении импотенции, сердечных и легочных заболеваний, помогают улучшить тонус кожи и омолодиться.

Вид акул, которые пострадали от рук браконьеров, не известен. Но на черном рынке стоимость плавников акул от 400 до 20 тыс. долларов (эквивалентно 10 — 534 тыс. грн) за килограмм.

Ранее "Телеграф" писал о том, как большая акула приплыла к пляжу в Австралии.