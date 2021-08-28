Трехметровая акула-людоед напугала рыбака и сапбордиста в Австралии, подплыв максимально близко к берегу (видео)

Такие акулы охотятся днем.

Вокруг берегов Австралии водится немало акул, и пока одни австралийцы сделали их съемку на видео своим хобби, другие опасаются приближения крупных хищников.

Так накануне в группе рыбаков Порта Стивенс в Новом Южном Уельсе появилась видеозапись на которой Лори Дебоно запечатлел белую акулу длиной более трех метров.

Огромная рыба плавала вокруг его рыбацкой лодки и направлялась к мужчине, который греб на сапборде неподалеку. "Берегись, за тобой большая белая", — слышен крик рыбака на видео.

По данным, которые рыбак опубликовал в своем посте известно, что крупного представителя акул так близко к берегу он встретил между пляжами Шол-Бэй и Флай-пойнт.

Большая белая акула, которую также называют акулой-людоедом может вырастать до шести метров в длину. Ее считают самым опасным видом акул для человека. Отметим, что акул этого вида в мире осталось не так много — около 3,5 тысяч и они находятся на грани вымирания.

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