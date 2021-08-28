Триметрова акула-людожер налякала рибалку і сапбордиста в Австралії, підпливши максимально близько до берега (відео)

Такі акули полюють вдень.

Навколо берегів Австралії водиться чимало акул, і поки одні австралійці зробили їх зйомку на відео своїм хобі, інші побоюються наближення великих хижаків.

Так напередодні в групі рибалок Порта Стівенс в Новому Південному Уельсі з’явилася відеозапис на якій Лорі Дебоно зафільмував білу акулу довжиною більше ніж три метри.

Величезна риба плавала навколо його рибальського човна і прямувала до чоловіка, який гріб на сапборді неподалік. "Бережися, за тобою велика біла", — чути крик рибалки на відео.

За даними, які рибалка опублікував у своєму пості відомо, що великого представника акул так близько до берега він зустрів між пляжами Шол-Бей і Флай-пойнт.

Велика біла акула, яку також називають акулою-людожером може виростати до шести метрів в довжину. Її вважають найнебезпечнішим видом акул для людини. Відзначимо, що акул цього виду у світі залишилося не так багато — близько 3,5 тисяч і вони знаходяться на межі вимирання.

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