Триметрова акула-людожер налякала рибалку і сапбордиста в Австралії, підпливши максимально близько до берега (відео)
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Такі акули полюють вдень.
Навколо берегів Австралії водиться чимало акул, і поки одні австралійці зробили їх зйомку на відео своїм хобі, інші побоюються наближення великих хижаків.
Так напередодні в групі рибалок Порта Стівенс в Новому Південному Уельсі з’явилася відеозапис на якій Лорі Дебоно зафільмував білу акулу довжиною більше ніж три метри.
Величезна риба плавала навколо його рибальського човна і прямувала до чоловіка, який гріб на сапборді неподалік. "Бережися, за тобою велика біла", — чути крик рибалки на відео.
За даними, які рибалка опублікував у своєму пості відомо, що великого представника акул так близько до берега він зустрів між пляжами Шол-Бей і Флай-пойнт.
Велика біла акула, яку також називають акулою-людожером може виростати до шести метрів в довжину. Її вважають найнебезпечнішим видом акул для людини. Відзначимо, що акул цього виду у світі залишилося не так багато — близько 3,5 тисяч і вони знаходяться на межі вимирання.
Раніше "Телеграф" писав, що в Новій Зеландії відновлюють популяцію птахів ківі.
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