Скачать
Суббота, 07.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Фигурантка дела об убийстве Шеремета Яна Дугарь подозревает, что за ней следят
Фигурантка дела об убийстве Шеремета Яна Дугарь подозревает, что за ней следят
Украинские олимпийцы бьются за медали без тренеров: в Федерации говорят, что к ним не обращались
Украинские олимпийцы бьются за медали без тренеров: в Федерации говорят, что к ним не обращались
Разворот Украины в сторону Китая: американские журналисты потребовали от Кулебы объяснений
Разворот Украины в сторону Китая: американские журналисты потребовали от Кулебы объяснений
Солист Green Grey Дизель: Больше никогда не согласимся выступать по приглашению власти
Солист Green Grey Дизель: Больше никогда не согласимся выступать по приглашению власти

Австралиец прославился, "по-дружески" плавая в океане с акулами (видео)

Австралиец прославился, "по-дружески" плавая в океане с акулами (видео)
02:31 Сегодня Телеграф Screenshot

Джейсон Игглден из Австралии прославился в Интернете как человек который плавает с акулами. Мужчина ведет Инстаграм, где делится с пользователями необычными и красивыми съемками жизни морских обитателей с дрона. 

Об этом сообщает ВВС.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MARINE LIFE SHOW FROM Air (@dronesharkapp)

Среди морских обитателей, попавших на видео, киты, дельфины и акулы. Причем достаточно опасные - гигантская акула-молот, бронзовая акула, серая акула и большая белая акула. С последними двумя автор роликов познакомился весьма близко - в совместном заплыве. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MARINE LIFE SHOW FROM Air (@dronesharkapp)

По словам Игглдена, такие видео помогают людям преодолеть страх перед акулами. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MARINE LIFE SHOW FROM Air (@dronesharkapp)

Большинство роликов в блоге снято близ пляжа Бонди в Сиднее. Мужчина запечатлевает кадры морской жизни на рассвете. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MARINE LIFE SHOW FROM Air (@dronesharkapp)

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Гаваях приобрело популярность туристическое развлечение, когда людей опускают в клетке к стае акул. А в Украине - свои диковинки, на Арабатской стрелке выловили двухметрового крокодила в одном из озер. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 66

Все по теме:

Австралия, Киты, Акулы, Instagram, Видео, Сидней, Морские обитатели, Дрон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В США поймали карася с человеческими зубами (фото)
02 Украина выиграла одну медаль, Китай не догнать: итоги 14-го дня Игр
03 Разворот Украины в сторону Китая: американские журналисты потребовали от Кулебы объяснений
04 Украинские олимпийцы бьются за медали без тренеров: в Федерации говорят, что к ним не обращались
05 София Стужук провела романтический завтрак в компании футболиста на берегу океана
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 6 августа: коронавирусный рекорд, еще одна медаль Украины на Олимпиаде
Итоги дня 6 августа: коронавирусный рекорд, еще одна медаль Украины на Олимпиаде
В списке Поклонская, Прилепин и Азаров: в Украине запретили книги почти 200 пропутинских авторов
В списке Поклонская, Прилепин и Азаров: в Украине запретили книги почти 200 пропутинских авторов
Не &quot;Монополия&quot;: топ-5 настольных игр, которые удивят вашу семью и друзей
Не "Монополия": топ-5 настольных игр, которые удивят вашу семью и друзей
День Анны Летней 7 августа: народные приметы, запреты и поздравления
День Анны Летней 7 августа: народные приметы, запреты и поздравления
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь