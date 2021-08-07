Австралиец прославился, "по-дружески" плавая в океане с акулами (видео)

Джейсон Игглден из Австралии прославился в Интернете как человек который плавает с акулами. Мужчина ведет Инстаграм, где делится с пользователями необычными и красивыми съемками жизни морских обитателей с дрона.

Об этом сообщает ВВС.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARINE LIFE SHOW FROM Air (@dronesharkapp)

Среди морских обитателей, попавших на видео, киты, дельфины и акулы. Причем достаточно опасные - гигантская акула-молот, бронзовая акула, серая акула и большая белая акула. С последними двумя автор роликов познакомился весьма близко - в совместном заплыве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARINE LIFE SHOW FROM Air (@dronesharkapp)

По словам Игглдена, такие видео помогают людям преодолеть страх перед акулами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARINE LIFE SHOW FROM Air (@dronesharkapp)

Большинство роликов в блоге снято близ пляжа Бонди в Сиднее. Мужчина запечатлевает кадры морской жизни на рассвете.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARINE LIFE SHOW FROM Air (@dronesharkapp)

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Гаваях приобрело популярность туристическое развлечение, когда людей опускают в клетке к стае акул. А в Украине - свои диковинки, на Арабатской стрелке выловили двухметрового крокодила в одном из озер.