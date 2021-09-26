У Колумбії конфіскували тисячі плавців акул: навіщо їх відрізають і для кого (фото)

Цінний вантаж перевозили в Гонконг.

За різними оцінками від 900 до 1000 акул могли стати жертвами браконьєрів в Колумбії. За ними полюють заради їх плавників. Напередодні колумбійська влада відзвітувала про затримання великої партії — майже 3,5 тисячі плавців акул виявили при спробі вивести за кордон.

Про це пише CNN.

Їх намагалися відправити в 10 упаковках з аеропорту Боготи. За оцінками фахівців для отримання цих плавників довелося жорстоко вбити близько тисячі акул розміром від 1 до 5 метрів. Відзначимо, що браконьєри не завжди вбивають акул перед тим як відрізати їм плавники. Іноді ще живих акул вони викидають за борт, в дикій природі ці риби вижити не можуть.

Тисячі сушених акулячих плавців

Акулячі плавці це частина китайської традиційної кухні і, більшою мірою, народної медицини. Там вважають, що вони допомагають при лікуванні імпотенції, серцевих і легеневих захворювань, допомагають поліпшити тонус шкіри і омолодитися.

Вид акул, які постраждали від рук браконьєрів, поки не визначений. Але на чорному ринку вартість плавників акул від 400 до 20 тис. доларів США (еквівалентно 10 — 534 тис. грн) за кілограм.

Раніше "Телеграф" писав про те, як велика акула припливла до пляжу в Австралії.