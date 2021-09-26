У Колумбії конфіскували тисячі плавців акул: навіщо їх відрізають і для кого (фото)
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Цінний вантаж перевозили в Гонконг.
За різними оцінками від 900 до 1000 акул могли стати жертвами браконьєрів в Колумбії. За ними полюють заради їх плавників. Напередодні колумбійська влада відзвітувала про затримання великої партії — майже 3,5 тисячі плавців акул виявили при спробі вивести за кордон.
Про це пише CNN.
Їх намагалися відправити в 10 упаковках з аеропорту Боготи. За оцінками фахівців для отримання цих плавників довелося жорстоко вбити близько тисячі акул розміром від 1 до 5 метрів. Відзначимо, що браконьєри не завжди вбивають акул перед тим як відрізати їм плавники. Іноді ще живих акул вони викидають за борт, в дикій природі ці риби вижити не можуть.
Акулячі плавці це частина китайської традиційної кухні і, більшою мірою, народної медицини. Там вважають, що вони допомагають при лікуванні імпотенції, серцевих і легеневих захворювань, допомагають поліпшити тонус шкіри і омолодитися.
Вид акул, які постраждали від рук браконьєрів, поки не визначений. Але на чорному ринку вартість плавників акул від 400 до 20 тис. доларів США (еквівалентно 10 — 534 тис. грн) за кілограм.
Раніше "Телеграф" писав про те, як велика акула припливла до пляжу в Австралії.
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