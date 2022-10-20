Час работы – пачка сигарет: почему в Украине процветает теневой рынок сигарет

Украинцы все чаще курят нелегальные и опасные, но дешевые сигареты

Каждая третья пачка сигарет, продаваемая в Украине, является нелегальной и с нее не платятся никакие налоги, а само качество их представляет угрозу для курильщиков. И виновато в этом чрезмерное увлечение государства ростом акцизов на табачные изделия при отсутствии борьбы с нарушителями.

Такого мнения придерживается редактор сайта "Деньги.юа" Александр Крамаренко. По его словам, разница в налогах на сигареты и заработной плате ведет к тому, что для многих украинцев легальные сигареты становятся слишком дорогими.

Так, если в Украине стоимость пачки сигарет эквивалентна 1 часу рабочего времени, в странах Европы это в среднем 12-18 минут работы. И потому чтобы сэкономить украинцы покупают нелегальные сигареты. Тем самым стимулируется спрос и производство последних.

Так, когда в 2021 году в очередной раз подняли акцизы на сигареты, акцизные поступления государственного бюджета не только не выросли, но и упали на 7,1% по сравнению с 2020 годом.

"Причина? В мае 2021 года доля нелегальной продукции в Украине достигала 15,9%, в августе — 18,1%, а в ноябре она уже выросла до рекордных 20,4%. То есть, за 2021 год доля нелегальной продукции увеличилась примерно в полтора раза. Это было до полномасштабного вторжения, но после яростного увеличения налогов", — констатирует Крамаренко в своем Facebook.

По словам журналиста, "черные" сигареты продают на рынке по 30 гривен за 20 сигарет, в то время как пачка легальных табачных изделий стоит минимум 56 гривен, при том что два года назад они стоили те же 30 грн за пачку. А налогов в той цене уже тогда было где-то процентов 70.

"То есть, на каждой пачке сигарет сеть распространения зарабатывает где-то 15-20 гривен, по меньшей мере, учитывая ужасное качество сырья и технологий. Сколько из этих денег идет на подмазывание тех, кто усердно не замечает этого явления? Может, и половина. А может быть, и больше. Это мощный насос, которым незаконные доходы аккумулируются и направляются на подкормку системной коррупции" — объясняет расцвет теневого табачного рынка в Украине журналист.

Цена для существования рынка теневых сигарет бюджета – 15,5 млрд грн потерь в 2021 году и минимум в два раза больше – в 2022 году.