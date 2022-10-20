Година роботи – пачка цигарок: чому в Україні процвітає тіньовий ринок цигарок

Українці все частіше курять нелегальні та небезпечні, але дешеві сигарети

Кожна третя пачка цигарок, що продається в Україні, є нелегальною і з неї не сплачуються жодні податки, а сама якість їх становить загрозу для курців. І винне у цьому надмірне захоплення держави зростанням акцизів на тютюнові вироби за відсутності боротьби з порушниками.

Такої думки дотримується редактор сайту "Деньги.юа" Олександр Крамаренко. За його словами, різниця у податках на цигарки та заробітній платі веде до того, що для багатьох українців легальні сигарети стають надто дорогими.

Так, якщо в Україні вартість пачки цигарок еквівалентна 1 годині робочого часу, у країнах Європи це в середньому 12-18 хвилин роботи. І тому, щоб заощадити українці, купують нелегальні цигарки. Тим самим стимулюється попит та виробництво останніх.

Так, коли 2021 року вкотре підняли акцизи на цигарки, акцизні надходження державного бюджету не тільки не зросли, а й упали на 7,1% порівняно з 2020 роком.

"Причина? У травні 2021 року частка нелегальної продукції в Україні сягала 15,9%, у серпні — 18,1%, а в листопаді вона вже зросла до рекордних 20,4%. Тобто за 2021 рік частка нелегальної продукції збільшилася приблизно у півтора рази. Це було до повномасштабного вторгнення, але після шаленого збільшення податків", — констатує Крамаренко у своєму Facebook.

За словами журналіста, "чорні" сигарети продають на ринку по 30 гривень за 20 сигарет, тоді як пачка легальних тютюнових виробів коштує щонайменше 56 гривень, при тому, що два роки тому вони коштували ті самі 30 грн за пачку. А податків у тій ціні вже тоді було десь 70 відсотків.

"Тобто, на кожній пачці цигарок мережа розповсюдження заробляє десь 15-20 гривень, щонайменше з огляду на жахливу якість сировини та технологій. Скільки з цих грошей йде на підмазування тих, хто старанно не помічає цього явища? Може, й половина? .А може, і більше. Це потужний насос, яким незаконні доходи акумулюються і прямують на підживлення системної корупції", — пояснює розквіт тіньового тютюнового ринку в Україні журналіст.

Ціна для існування ринку тіньових сигарет бюджету – 15,5 млрд грн втрат у 2021 році та мінімум вдвічі більше – у 2022 році.