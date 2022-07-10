В Україні з 11 липня курити не можна буде майже ніде: що за нові правила

Під заборону потраплять навіть електронні сигарети

Від понеділка, 11 липня, в Україні посилять заборону на паління у громадських місцях. Раніше демонстрація шкідливої звички була заборонена лише споживачам звичайної тютюнової продукції, а тепер під нові правила потрапляють і любителі електронних сигарет.

Про набуття чинності черговими вимогами у своєму Telegram-каналі напередодні нагадав керівник парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький. Він наголосив, що нові заборони пов’язані з "антитютюновим" законом №1978, який був підтриманий Верховною Радою ще у грудні 2021 року.

Те, що в громадських місцях не можна курити звичайні цигарки із вмістом нікотину, відомо вже давно. Тепер же список продукції для курців із маркуванням "не можна" розшириться ще більше. Так, до нього потраплять електронні сигарети, пристрої для нагрівання тютюну (на кшталт GLO), трав’яні вироби, а також кальяни.

Список громадських місць, де заборонено куріння

Зони або приміщення для куріння до закладів громадського харчування будуть прибрані. Якщо ж кафе чи ресторани проігнорують умови закону, на них чекає штрафна санкція у розмірі від 3 до 15 тисяч гривень. Громадянин, упійманий на курінні у недозволеному місці, буде змушений заплатити від 51 до 350 гривень.

Також посилять контроль за продажем тютюнових виробів неповнолітнім. Тепер особам, яким ще немає 18, не вдасться придбати будь-які трав’яні вироби для куріння, е-сигарети, заправні контейнери або пристої для куріння без спалювання сигаретних виробів. Якщо продавця спіймають на такому порушенні, йому доведеться сплатити штраф у розмірі 1020 гривень. Якщо ж ситуація повториться, сума стягнення збільшиться вдесятеро – до 10 200 гривень.

Штрафи за порушення заборони куріння

Як зазначив Радуцький, закон, який набуде чинності з 11 липня, є ще одним кроком до євроінтеграції нашої країни. Як відомо, більшість європейських держав вельми обмежують курців у можливостях, діючи згідно з Рамковою конвенцією ВООЗ щодо боротьби з тютюном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні заборонили використовувати треки російських музикантів у громадських місцях. Кого саме стосується нова норма законодавства, докладно читайте в нашому матеріалі.