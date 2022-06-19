В Україні заборонили російську музику: подробиці

Крім того, нардепи заборонили видавничу продукцію з РФ та Білорусі

У неділю, 19 червня, Верховна Рада Україна підтримала законопроєкт про заборону російської музики в українських медіа та громадському просторі. Документ підтримали 303 народних обранці.

Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у власному Telegram-каналі.

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"Рада заборонила російську музику (№ 7273-д) в українських медіа та громадському просторі. ЗА — 303", — повідомив Железняк.

За словами співавтора документа Олександра Санченка, цей закон має дві мети — 1) сприяти розвитку української музики шляхом збільшення квот на радіо; 2) заборонити публічне виконання російських пісень, їх використання на радіо та телебаченні.

При цьому в Україні не заборонятимуть російських виконавців, які публічно засудили війну РФ проти України. А переліком таких виконавців займатиметься РНБО. Також законопроєктом до 40% збільшать частку пісень державною мовою на радіо, й до 75% збільшиться добовий обсяг ведення передач (новинно-аналітичних, розважальних) державною мовою.

Железняк також додав, що український парламент 306 голосами підтримав також заборону на імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з РФ, тимчасово окупованих нею територій України, а також з Білорусі. Мова про законопроєкт № 7459, яким посилять законодавчі обмеження щодо ввезення і розповсюдження видавничої продукції антиукраїнського змісту, недопущення руйнівного впливу РФ на український книжковий ринок зсередини

Раніше "Телеграф" публікував добірку найкращих українських пісень, які підіймають дух під час війни.