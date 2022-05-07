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Музика рятує: топ-8 українських пісень, що піднімають дух під час війни

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Найкращі пісні про війну Новина оновлена 07 травня 2022, 16:43
Найкращі пісні про війну

"Пісні війни" — хіти українських музикантів, які надихають

За минулі місяці війни з 24 лютого російські окупанти отримують опір по всіх фронтах. Активізувався, зокрема, і музичний фронт. Вітчизняні виконавці підтримують бойовий дух українських воїнів та тих людей, які допомагають захисникам у тилу.

У воєнний час артисти підтримують своїх співгромадян та випускають пісні, у яких нагадують, що перемога обов’язково буде за нами!

Чому росії не виграти війну проти України?

"Телеграф" зібрав для вас добірку українських пісень, які, на нашу думку, підіймають дух у ці часи.

Ed Sheeran – 2step ft Antytila

DANTES — Обійми

Артем Пивоваров — До весни (feat. Злата Огнєвіч)

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ — Моя країна

MAX BARSKIH — Don’t [email protected] With Ukraine

LOOKINICH feat. TIP TOP — Тихі ночі

Chico & Qatoshi — Допоможе ЗСУ

alyona alyona — Рідні мої (feat. Jerry Heil)

Нагадаємо, що у 2022 році Україна бере участь у міжнародному конкурсі "Євробачення". Представлятиме нашу країну вже у вівторок, 10 травня, буде гурт Kalush Orchestra, який має величезні шанси на перемогу на пісенному конкурсі в італійському Турині.

Теги:
#Україна #Музика #Війна #Пісні
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