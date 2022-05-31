В Україні хочуть заборонити російську музику

При цьому народні обранці мають на меті підтримувати українську музику

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт щодо обмеження публічного використання музичної продукції російських виконавців. При цьому депутати мають намір підтримувати національний музичний продукт.

Про це у вівторок, 31 травня, повідомила прессекретар партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук на власній сторінці у Facebook. Народна депутатка зазначила, що мова про законопроєкт 7273-Д.

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Зазначається, що мета законопроєкту — наповнити ефіри українських радіостанцій музикою вітчизняних виконавців та збільшити частку пісень українською мовою, а також заборона відтворення музичної продукції РФ.

Кравчук зазначила, що документом передбачається:

заборона на публічне виконання, показ, демонстрацію музичних творів, здійснених або створених співаком, який є або був у будь-який період після 1991 року громадянином держави, що її Верховна Рада визнала державою-агресором;

створення переліку виконавців держави-агресора, які засуджують агресію проти України — твори таких співаків дозволять використовувати. Заяву про включення до відповідного переліку потрібно подати до СБУ, а вестиме й оновлюватиме перелік РНБО;

збільшення з 35% до 40 % частки пісень державною мовою під час здійснення радіомовлення;

збільшення до 75% добового обсягу ведення передач, зокрема новинно-аналітичних блоків, розважальних передач (дикторами, ведучими радіопередач) державною мовою;

заборона проведення гастролей, учасниками яких є співаки, які є громадянами держави-агресора (крім тих, що є в переліку);

заборона відтворення в автобусах музики, звуків фільмів чи інших звукових сигналів, крім інформації про поїздку;

заборона відтворювати музику в салоні таксі без згоди всіх пасажирів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська музика продовжує підкорювати світ. Зокрема, композиція українського гурту Kalush Orchestra — "Стефанія", яка подарувала виконавцям перемогу на "Євробаченні-2022", посів першу сходинку у рейтингу найпопулярніших пісень СНД у Spotify.